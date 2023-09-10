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В Дубоссарах прошли соревнования на открытой воде Dubossary Swim 2023

В Дубоссарах прошли соревнования на открытой воде Dubossary Swim 2023
фото: novostipmr

Спортивное мероприятие для любителей плавания проходило на Дубоссарском водохранилище. Сегодня в нём участвовали 43 профессионала и любителя здорового образа жизни из Приднестровья и Молдовы. На соревнованиях демонстрировали свою физическую выносливость на 3-х дистанциях: 500, 1 500 и 3 000 метров - и в разных возрастных категориях: от 11 до 70 лет, сообщает novostipmr.com

«В этом году это второе мероприятие в Дубоссарах, а в Дубоссарском районе четвертое. Впечатления хорошие, погода отличная, поэтому все довольны. Моя специальность – организация спортивных мероприятий. Мне нравится делать что-то в спорте неординарное, глобальное. Есть единомышленники, группа волонтеров, всем спасибо за участие и поддержку», - рассказал руководитель Некоммерческого партнёрства "Лига спорта и туризма «Хай-Трейл»" Игорь Боагий.

Организаторы любительских соревнований в Приднестровье проводят заплывы на Днестре уже 5-й год. Большую поддержку в проведении мероприятия оказали: Администрация Президента ПМР, Госслужба по спорту, Дубоссарская госадминистрация, Агентство по туризму, а также ряд других государственных организаций и коммерческих партнеров. Безопасность на воде обеспечивали представители дубоссарского аварийно-спасательного подразделения и школы гребли.

Как и в предыдущих соревнованиях в Гоянах, первой дистанцию в 500 метров преодолела жительница Тирасполя Арина Васалатая. Девушка раньше занималась профессионально плаванием 9 лет, а сейчас этот вид спорта для нее стал любимым хобби.

«Участвую в заплыве на открытой воде уже второй раз. Надеялась, что на Дубоссарском водохранилище проплыву быстрее, чем в Гоянах на прошлых соревнованиях, но сегодня тяжелее плылось: вода другая. Свою дистанцию преодолела за 9 минут 57 секунд», - поделилась Арина Васалатая.

Самой младшей участницей заплыва сегодня была одиннадцатилетняя Эмилия Чепак из Тирасполя. Плаванием занимается 5 лет, посещает городской бассейн. В любительском соревновании принимала участие вместе со своим отцом, который также испытывал силы на воде на дистанции 3 000 метров.

«Раньше плавала по 500 метров, сегодня попробовала преодолеть 1 500 метров. Было нетрудно. В следующем году поплыву 3 км», - рассказала Эмилия Чепак.
  • Сегодня, 10:04
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