Министр энергетики Молдовы представил на румынском энергетическом симпозиуме SIREN несколько вариантов высоковольтных линий в обход приднестровской Молдавской ГРЭС, откуда в настоящее время республика получает большую часть электроэнергии, передаёт Sputnik
Выступая на симпозиуме в Румынии, Парликов отметил, что в настоящее время властями страны рассматриваются как минимум три линии, которые бы обеспечили стабильную работу энергосистемы, интегрированной в континентальную ENTSO-E, отмечается в пресс-релизе ведомства.
Это высоковольтная линия Вулканешты - Кишинев, Бельцы - Сучава, средства для которой уже выделены, и Страшены - Яссы, для которой готовится технико-экономическое обоснование. Срок строительства этих линий электропередачи – до 2030 года.
Молдавский министр также подчеркнул, что в Кишиневе действует Румынская товарная биржа, а недавно было принято решение о расширении в Республике Молдова также энергетической биржи OPCOM, которая осуществит первые сделки уже в следующем году.
Виктор Парликов проинформировал участников симпозиума о проводимых Молдовой реформах в энергосекторе, в том числе о намерении приватизировать электрораспределительные сети на севере республики, к чему Румыния также проявляет интерес.
Расположенная на территории Приднестровья Молдавская ГРЭС (МолдГРЭС) обеспечивает порядка 98% потребности Правобережья в электроэнергии. В конце марта 2023 года госпредприятие Energocom подписало новый полугодовой контракт на закупку электроэнергии у МолдГРЭС по цене 66 долларов за МВт*ч.
Ранее Министерство энергетики инициировало переговоры с МГРЭС о продлении контракта на поставку электроэнергии начиная с октября этого года.