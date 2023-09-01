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В центре Тирасполя на пешеходном переходе Lexus сбил женщину

В центре Тирасполя на пешеходном переходе Lexus сбил женщину
фото: mvdpmr

ДТП произошло 11 сентября на перекрёстке улиц 25 Октября и Котовского.

Женщина (ей 43 года) переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. «Лексус» ехал по ул. 25 Октября. Водитель внедорожника поздно заметил пешехода на зебре, в результате совершил наезд на женщину, сообщила пресс-служба МВД ПМР

Пострадавшую госпитализировали в отделение смешанных травм РКБ. Врачи диагностировали закрытый перелом ноги, ушиб грудной клетки, ссадины рук.

Со слов 38-летнего водителя «Лексуса», когда он управлял автомобилем, его ослепило солнце.

По факту ДТП сотрудники столичного отдела ГАИ проводят разбирательство.
  • Вчера, 20:05
  • DTV
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