Молдавские поисковики призвали общественность помочь привести в порядок памятник советским воинам в селе Корнешты Унгенского района, который осквернили вандалы. На основание постамента с танком "ИС-3" они нанесли оскорбительные надписи и лозунг "Слава Украине", сообщил глава республиканского поискового движения и национального оргкомитета "Победа" Алексей Петрович, передаёт tass.ru
"Памятник воинам 6-й танковой армии, первой вышедшей на государственную границу в марте 1944 года. Нанесены оскорбительные надписи. Подонки залили гранитные плиты, обезобразили постамент", - написал Петрович в своем Telegram-канале. По его словам, прибывший на место майор полиции зарегистрировал преступление, виновных будут искать.
"Вместе с майором попытались оттереть краску с гранитных плит - с трудом, но получается", - добавил Петрович. По его словам, представители администрации села Корнешты, вблизи которого установлен памятник, распорядились закрасить лозунг "Слава Украине", а остальные надписи оставили, объяснив это тем, что монумент не находится на балансе органов местного самоуправления. Петрович обратился к общественности с просьбой помочь привести монумент в порядок.
Ранее Петрович заявил, что вандалы действуют по ночам, не решаясь совершать свои акции в населенных пунктах, где жители с почтением относятся к истории и памяти о погибших. Полиции еще не удавалось задержать вандалов. Ранее МИД РФ неоднократно выражал озабоченность в связи с подобными инцидентами в Молдове.
Посольство России об инциденте в Корнештах: Осуждаем новый всплеск истерии
фото-коллаж: Point.md
Посольство России в Республике Молдова осудило осквернение памятника советским воинам-танкистам в селе Корнешты Унгенского района.
"Решительно осуждаем новый всплеск антироссийской истерии. Неизвестные вандалы в ночь на 11 сентября сего года осуществили позорную акцию по осквернению памятника, увековечивающего подвиги советских воинов-освободителей Шестой танковой армии в Корнештах Унгенского района.
Лозунги на плиты монумента были нанесены краской при полном ощущении безнаказанности и вседозволенности. Рассчитываем, что правоохранительные органы Республики Молдова оперативно предпримут исчерпывающие меры по выявлению и наказанию виновных", — говорится в заявлении на сайте посольства, передает tass.ru
В нем действия вандалов расценены как "посягательство на историческую память молдавского народа".