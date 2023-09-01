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НАТО проведет крупнейшие военные учения со времен холодной войны

НАТО проведет крупнейшие военные учения со времен холодной войны
фото из открытых источников

Страны НАТО готовится провести крупнейшие совместные учения со времен холодной войны в следующем году. Об этом пишет газета Financial Times.

Учения «Стойкий защитник» пройдут в весной 2024 года в Германии, Польше и странах Балтии. Это часть новой стратегии обучения войск НАТО, которая предполагает, что военный альянс будет проводить крупные учения дважды в год, передает bbc.com

Учения будут включать от 500 до 700 воздушных боевых вылетов и маневры более 50 кораблей. Более 40 000 военнослужащих будут отрабатывать сценарий отражения российской агрессии против одного из членов альянса.

Смоделированный для учений противник создан по образцу коалиции во главе с Россией, пишет FT.

Кроме того, в ходе учений будут использоваться реальные географические данные для создания более реалистичных сценариев для войск.

Швеция, чья заявка на вступление в НАТО еще не ратифицирована Турцией и Венгрией, также примет участие в «Стойком защитнике». По словам представителей НАТО, учения среди прочего должны показать Москве, что альянс готов к борьбе.
  • Сегодня, 09:28
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