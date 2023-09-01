Президент Майя Санду утверждает, что граждане на предстоящих местных выборах должны избрать проевропейских мэров, так как только таким мэрам достанутся европейские или любые другие деньги. Лидер ПСРМ Игорь Додон назвал это заявление Санду «шантажом граждан», пишет newsmaker.md
«Сейчас зависит от граждан, чтобы они не позволили манипулировать собой. Они должны понять, что, если они хотят, чтобы села и города, в которых они живут, развивались хорошо, необходимо избрать европейских мэров. Мэров, которые смогут привлечь европейские деньги и смогут управлять этими деньгами, достигнуть уровня жизни, как в Европе. Потому что европейские деньги, или другие деньги не достанутся представителям преступных групп. Люди должны это знать», — сказала президент Молдовы в эфире передачи În profunzime на телеканале ProTV.
Лидер ПСРМ Игорь Додон раскритиковал это заявление Санду,
«Впервые за годы независимости Молдовы президент допускает вопиющее нарушение Конституции и шантажирует граждан, открыто заявляя: тот, кто посмеет проголосовать на предстоящих выборах не за PAS, не увидит денег на инфраструктуру, на ремонт школ и детских садов в своем населённом пункте. (…) Хочу напомнить Майе Санду и ее однопартийцам, что, согласно результатам всех последних опросов общественного мнения, половина граждан смотрит на Запад, другая половина — на Восток. И самое важное — около 70% населения Молдовы хочет иметь хорошие отношение и с ЕС, и с Востоком», — написал Додон в своем телеграм-канале.
Следует отметить, что ранее экс-депутат, член партии «Достоинство и правда» (DA), входящий в Совет правления Energocom, Александр Слусарь обвинил PAS в том, что с помощью проекта «Европейское село экспресс» власть пытается «завербовать в правящую партию мэров от других партий и независимых кандидатов накануне местных выборов».
«Региональная политика находится в руках учеников Филата, Плахотнюка и Додона. Она основана не на децентрализации и усилении местной автономии, а на „убеждении“ мэров в одночасье „переобуться“. Общественные деньги в обмен на голоса! Идеальная формула для захваченного государства, против которого мы вместе воевали 5 лет. (…) Хорошие времена наступают, если вы — член PAS», — написал Слусарь в Facebook.