Спикер Палаты представителей США Кевин Маккарти заявил о запуске расследования в рамках процедуры импичмента в отношении президента США Джо Байдена. Об этом сообщает CBC News.
По его словам, президент США лгал американцам о том, что не знал ничего о бизнесе его семьи, получившей из-за рубежа минимум $20 млн, передаёт РБК
«Я поручаю комитетам Палаты представителей начать официальное расследование для подготовки импичмента президента Джо Байдена. Этот логичный и последовательный шаг даст нашим комитетам все полномочия для сбора фактов и предоставления ответов американской общественности», — заявил он.
Подозрения касаются преимущественно злоупотреблением Джо Байденом своими полномочиями в пользу своего сына Хантера.
В Белом доме после анонса расследования против Байдена заявили, что это «экстремальная политика в худшем ее проявлении» и у республиканцев нет необходимых для начала процедуры доказательств, передаёт РБК
Согласно федеральному закону США об импичменте, соответствующую процедуру должны инициировать в палате представителей США. При этом процессы по делу об импичменте проводятся в сенате США, где сенаторы выступают в качестве присяжных. Непосредственно для отстранения президента от власти необходимо как минимум две трети голосов (всего 100 мест, из них 51 у демократов и 49 у республиканцев), поддержавших признание его «виновным».
Как отмечает Reuters, Маккарти был одним из сторонников экс-президента США Дональда Трампа, когда контролируемая демократами палата дважды предъявляла ему импичмент — в 2019 и 2021 годах (оба раза он был оправдан сенатом США). Процедура импичмента будет проходить на фоне предвыборной президентской кампании, о намерении участвовать в которой уже объявили и Байден, и Трамп.
О том, что процедура импичмента Байдену за «воспрепятствование правосудию» может начаться уже в сентябре, в конце августа сообщал телеканал CNN.
После этого Маккарти в интервью Fox News заявил, что начало импичмента — это «естественный шаг». Основанием он назвал различные разбирательства в отношении семьи президента, в первую очередь его сына Хантера Байдена. В частности, Маккарти упомянул 76 «подозрительных» транзакций, связанных с окружением Байдена, показания сотрудников Налоговой службы США об «особом подходе» к его сыну и другие детали, которые, по мнению республиканцев, требуют дополнительного рассмотрения.
«Мы обнаружили, что специальный прокурор Дэвид Вайс фактически попустительствовал истечению срока исковой давности по налогам Хантера Байдена. Мы обнаружили, что ФБР фактически проинформировало Хантера Байдена, до того как мы смогли пойти и взять у него интервью», — заявил тогда спикер, имея в виду продолжающееся в конгрессе разбирательство.