Президент ПМР Вадим Красносельский 13 сентября посетил с инспекционным визитом Бендеры, сообщает президентская пресс-служба. Глава государства побывал на улице Панина, где идут дорожно-ремонтные работы.
Руководитель госадминистрации Бендер Роман Иванченко рассказал , почему состояние полотна постоянно вызывало нарекания и требовало внимания. По его словам, 30-40-сантиметровое асфальтовое покрытие лежало на грунте без специализированной подложки и из-за движения большегрузов оно стало разрушаться.
Сейчас, на подготовительной стадии ремонта, произвели выборку грунта. Углубление заполнят песчано-гравийной смесью. Планируется использовать более двух тысяч кубометров ПГС. Затем будет слой щебня. После этого основание стабилизируют с помощью цемента и уже поверх него положат два слоя асфальта. На этот отрезок дороги уйдет 1300 тонн асфальтобетона. Такая технология позволит эксплуатировать дорогу без ремонта не меньше десятилетия, выразил уверенность глава города.
Президент спрашивал, продумана ли система ливневой канализации, отметив, что осадки разрушительно воздействуют на дорожное полотно. Система капитально отремонтирована, проинформировал Роман Иванченко. В ремонте сейчас полотно площадью 410 м на 11,9 м. Планируется также привести в порядок два въезда на данный участок. Параллельно ведутся дорожно-ремонтные работы на улицах Тамары Кручок и Индустриальной.
Глава государства нацелил на оперативное проведение работ, подчеркнув, что пока погодные условия способствуют этому. Еще один аспект, на котором акцентировал внимание Президент, – соблюдение техники безопасности при проведении дорожных работ.
Также Вадим Красносельский ознакомился с еще одним дорожно-инфраструктурным проектом. Это реконструкция улицы Советской. Здесь проходят как автомобильные, так и пешеходные маршруты. Замощение территории находится на завершающей стадии. Обновляются фасады зданий. Продумана стоянка и парковка. Сдать объект в эксплуатацию планируют ко Дню города.
Вадим Красносельский обратил внимание на переходы от тротуаров к проезжей части. Они должны быть не ступенчатыми, а покатыми – для создания максимально безбарьерной среды.
Аналогичное требование и к набережной, которую Президент сегодня также проинспектировал. Если проект предполагает наличие лестничных пролетов, то вдоль них в обязательном порядке должны быть продуманы спуски для колясочников и пандусы, подчеркнул Вадим Красносельский.
От набережной делегация во главе с Президентом прошла к расположенной по соседству гимназии № 1. Здесь идет подготовка к благоустройству открытой спортплощадки. Пока уроки физкультуры проходят на прилегающей к учебному заведению территории, часть которой отвели под зону для игровых видов спорта. В ближайшем будущем реконструируемый сектор наполнят оборудованием для занятий воркаутом, установят теннисный стол и беседку.
Президент поручил также продумать установку скамейки и замостить дорожку, идущую вдоль строящейся площадки от школы к набережной. фото: president.gospmr