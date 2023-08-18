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На Украине заявили о начале аграрной войны с Польшей из-за зерна

На Украине заявили о начале аграрной войны с Польшей из-за зерна
фото: REUTERS/Bogdan Cristel/File Photo

Киев и Варшава начали «аграрную войну» из-за возможного запрета Польши на ввоз украинского зерна. Об этом сообщил украинский портал Вести.ua.

«Польша и Украина начали «аграрную войну. Эпопея вокруг украинского зерна между Польшей и Украиной длится уже более полугода», — говорится в публикации, передаёт iz.ru

По информации журналистов, корни «зерна раздора» уходят в весну 2023 года, когда польские фермеры устроили забастовку. Аграрии заявили, что низкие цены на украинское продовольствие наносят им убытки.

В преддверии выборов, которые пройдут 15 октября, политики в Польше, как добавили авторы, выступают с громкими заявлениями об отношениях с Украиной в сельскохозяйственной сфере, поскольку местные аграрии являются мощной электоральной силой страны.

Польские фермеры неоднократно высказывали недовольство растущими поставками украинской продукции. Так, 12 апреля они заблокировали железнодорожные пути, по которым в страну въезжает зерно с Украины, а 16 февраля польские фермеры перекрыли пункт пропуска на границе с Украиной.

12 сентября в Польше приняли постановление о запрете ввоза зерна с Украины с 15 сентября независимо от решения Еврокомиссии (ЕК). Как отмечается, если Брюссель не будет соблюдать эмбарго, Варшава самостоятельно внедрит это решение. Интересы польских аграриев важнее всего, добавили в правительстве.

Запрет на ввоз зерна с Украины в Польшу, Болгарию, Венгрию, Румынию и Словакию действует до пятницы, 15 сентября. Все упомянутые страны направили руководству Евросоюза запрос о продлении эмбарго до конца года.

В этот день премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий пообещал не допустить импорт зерна с Украины. Он отметил, что Варшава не позволит открыть границы страны независимо от решения Брюсселя.

Ранее, 8 сентября, Моравецкий предъявил ультиматум ЕК по вопросу ввоза зерна с Украины. Варшава при этом не против транзита зерна и готова предоставить территорию для его провоза в другие страны ЕС, добавил он.

За день до этого президент Украины Владимир Зеленский пригрозил Евросоюзу арбитражем в случае продления ограничений на импорт зерна.

ЕК в мае запретила экспортировать украинское зерно в пять стран Восточной Европы. В июле ЕС продлил до 15 сентября ограничения на ввоз данной продукции. Причинами стали затоваривание украинской продукцией рынков стран Восточной Европы и предпосылки к разорению местных фермеров.
  • Сегодня, 09:06
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