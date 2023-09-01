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Не паркуйтесь как попало – заплатите штраф

Не паркуйтесь как попало – заплатите штраф
фото: mvdpmr.org

Около десятка нарушений правил парковки всего за час в ходе специального рейда выявили сотрудники ГАИ в Бендерах.

В этот раз проверили, как соблюдают ПДД не на проезжей части, а выявили нарушителей правил остановки или стоянки транспортных средств во дворах многоэтажек, сообщила пресс-служба МВД ПМР

Первое, на что обращали внимание милиционеры, не загораживают ли припаркованные машины проезд специальному автотранспорту и автомобилям экстренных служб.

Некоторые водители уже привыкли парковать машины у самого подъезда. Транспортные средства оставляют практически на пороге, чем доставляют массу неудобств жильцам домов.

Жалобы поступают и от коммунальщиков. Автолюбители паркуют машины вблизи мест для сбора мусора. Спецтранспорт не может вывезти отходы.

Согласно правилам транспортные средства нельзя оставлять ближе пяти метров от специальных мест или контейнерных площадок.

Автомобилистам запрещено парковаться ближе 1 метра от лестниц, подъездов и пандусов (рамп). Исключение сделано для транспортных средств, управляемых инвалидами I и II групп или лицами, перевозящими инвалидов, для посадки/высадки пассажиров либо загрузки/выгрузки багажа.

Рейды Госавтоинспекторы проводят постоянно. Нарушителей правил остановки или стоянки транспортных средств привлекают к административной ответственности по ст. 12.20 КоАП ПМР.

Не паркуйтесь как попало – заплатите штраф

Не паркуйтесь как попало – заплатите штраф

Не паркуйтесь как попало – заплатите штраф

  • Сегодня, 09:16
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