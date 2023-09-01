Ежедневно через таможенный пункт пропуска «Бендеры-Кишинев» перемещаются различные товары на сумму более 26 тыс. долл. США, через ТПП «Бендеры-Каушаны» — на сумму более 20,5 тыс. долл. С момента блокирования приднестровско-украинского участка эти пункты пропуска стали основными товаротранспортными коридорами на южном сегменте государственной границы ПМР.
Учитывая значительно возросший уровень товарооборота на данном участке (по ТПП «Бендеры-Кишинев» он увеличился в два раза, а по «Бендеры-Каушаны» — в семь раз), нагрузка на таможенников многократно повысилась. За восемь месяцев текущего года инспекторами постовой службы Бендерской таможни было оформлено товаров, перемещенных только через эти два пункта пропуска, на общую сумму более 11 млн. долл. США, оформлено 6,5 тыс. деклараций, поданных индивидуальными предпринимателями, сообщила пресс-служба ГТК ПМР
Согласно данным аналитиков ГТК, среднее время оформления одной декларации составляет от 5-10 мин. (в зависимости от количества наименований декларируемых товаров). В сложных случаях на выпуск декларации уходит до часа и более, но всегда в рамках четырех часов, закрепленных законодательством.
Чтобы снизить напряженность при перемещении грузов через таможенную границу и увеличить пропускную способность ТПП, все пункты пропуска на молдо-приднестровском сегменте были усилены личным составом. Специалисты Государственного таможенного комитета ПМР максимально усовершенствовали алгоритм оформления. Установлен особый порядок таможенного декларирования товаров, ввозимых на таможенную территорию Приднестровской Молдавской Республики, согласно которому местами таможенного оформления товаров для перевозчиков и индивидуальных предпринимателей, перемещающих транспортные средства полной массой 3,5 тыс. кг и более 10 наименований товаров, определены отделы фактического контроля таможен.
В ГТК уверены, что внедрение полноценной системы электронного декларирования товаров для предпринимателей и представителей крестьянско-фермерских хозяйств также будет способствовать ускорению таможенных формальностей на границе. Напомним, к концу этого года практически все таможенные процедуры перейдут в электронный формат.
Помимо таможенного оформления и досмотра товаров инспектора постовой службы осуществляют множество дополнительных формальностей. Только на пунктах пропуска «Бендеры-Кишинев» и «Бендеры-Каушаны» за 8 месяцев текущего года ими было оформлено более 17,6 тыс. провозных ведомостей и более 11 тыс. виньеток на транспортные средства иностранной регистрации, взыскано дорожных сборов с более чем 14 тыс. авто.
Нагрузка, с которой в сложившихся условиях работают инспектора постовой службы, очень велика. Нельзя исключать и фактор психологической напряженности при наличии конфликтных ситуаций на границе.
В канун празднования 31-й годовщины образования таможенных органов ПМР многие инспектора будут отмечены государственными и ведомственными наградами. Но вне зависимости от праздничных дат и времени суток, процесс оформления товаров и транспортных средств на границе остается непрерывным, как и контроль за законностью их перемещения через государственную границу ПМР.