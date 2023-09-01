Умер первый президент Молдавии Мирча Снегур. Об этом сообщил бывший вице-премьер Константин Тампиза на своей странице в Facebook, сообщает ТАСС
"13 сентября в 23:30 президент Республики Молдова Мирча Снегур скончался от неизлечимой болезни", - написал работавший со Снегуром государственный деятель.
"Очень грустно, ушел первый президент нашей страны, заложивший ее фундамент в очень тяжелое, турбулентное время. Я работал рядом с ним вице-премьером и не понаслышке знаю о том грузе, который он нес на своих плечах. Мы всегда будем его помнить", - добавил Тампиза.
Первый президент
Мирча Снегур родился 17 января 1940 года в селе Трифанешты. В 1961 году окончил Кишиневский сельскохозяйственный институт. После работал агрономом, председателем колхоза, руководил научно-производственными предприятиями на севере республики.
В 1981 году возглавил райком в городе Единцы, в 1985 году занял должность секретаря ЦК Компартии Молдавии, курировал агропромышленный комплекс.
В 1990 году избрался председателем Верховного совета Молдавской ССР, обойдя первого секретаря ЦК Компартии Молдавии Петра Лучинского. В том же году постановлением парламента его назначили на только что учрежденный пост президента.
В 1991 году Снегур выступил против предложенного Горбачевым нового союзного договора, в Кишиневе также отказались проводить референдум о сохранении СССР. Во время путча 1991 года не выполнил указаний ГКЧП, поддержав Бориса Ельцина.
8 декабря 1991 года Снегура избрали президентом республики на всенародных выборах. Будучи единственным кандидатом, он получил 98,17% голосов избирателей.
В июне 1992 года, после обострения ситуации в Бендерах (Приднестровье), президент отдал приказ о вводе войск в город. Кровопролитие удалось остановить после того, как в июле Снегур и Ельцин в присутствии лидера Приднестровья Игоря Смирнова подписали в Москве соглашение о принципах мирного урегулирования вооруженного конфликта в Приднестровье.
Из интервью Мирчи Снегура kp.mdв январе этого года:
— О чем вы жалеете, что вам не удалось сделать на посту президента страны?
— Самая глубокая рана по-прежнему — не удалось решить приднестровскую проблему.
В 1996 году Снегур проиграл президентские выборы Петру Лучинскому, которого во втором туре поддержали левые и центристские силы. После ухода с поста главы государства возглавил Партию возрождения и согласия, которая в 1998 году стала членом правящего "Альянса за демократию и реформы". Развал этой коалиции спровоцировал в 2000 году досрочные выборы, после которых Молдавия стала первой и единственной страной СНГ, где к власти на выборах вернулись коммунисты. Через три года партия Снегура прекратила существование, и он практически не играл никакой роли в молдавской политике.
В Молдове 16 сентября объявлено Днем национального траура
Первый президент Молдовы Мирча Снегур будет похоронен с государственными почестями, а 16 сентября будет объявлено днем национального траура. Об этом сообщила президент Майя Санду, сообщает point.md
"С глубокой печалью я узнала, что этой ночью скончался Мирча Снегур, первый президент Республики Молдова. Г-н Снегур жил в исторические времена и сыграл важную роль в продвижении независимости, свободы и суверенитета Республики Молдова. Мирча Снегур останется в нашей памяти как Человек, стоявший у колыбели Независимости Республики Молдова.
Выражаю искренние соболезнования семье, близким и всем, кто знал и ценил Мирчу Снегура.
"Да здравствует независимая Молдова!" - такими словами закончил свое обращение 27 августа 1991 года г-н Мирча Снегур. Это пожелание объединило молдаван в годы национального возрождения и будет направлять нас в построении достойного будущего для наших детей и Республики Молдова", - написала Майя Санду.