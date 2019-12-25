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В августе в Приднестровье от контакта с животными пострадали 136 человек

В августе в Приднестровье от контакта с животными пострадали 136 человек

В августе в Приднестровье от контакта с животными, как бездомными, так и домашними питомцами, пострадали 136 человек. Из них 37 – это дети, сообщает пресс-служба Минздрава ПМР.

В Республиканском центре гигиены и эпидемиологии отметили, что с подозрением на бешенство обратился 1 взрослый человек.

В контакте с бездомными животными находились 70 приднестровцев (16 детей). Общение с домашними питомцами 65 человек привело к различного рода травмам. В это число входит 21 ребёнок.

Пострадавшие проходят профилактическое лечение.

Специалисты напоминают: укусы и царапины животных могут привести к развитию серьёзных заболеваний (например, бешенство). Этот вирус распространен у диких лис, волков, мышей, крыс, белок, хорьков, летучих мышей. Они контактируют с бродячими собаками, которые могут передать вирус бешенства домашним питомцам и человеку. Еще одна опасность – нагноение раны, ведь во рту как дикого, так и домашнего животного обитает множество микробов.

В связи с этим после любого болезненного взаимодействия необходимо обращаться за медицинской помощью.
  • Сегодня, 09:58
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