В августе в Приднестровье от контакта с животными, как бездомными, так и домашними питомцами, пострадали 136 человек. Из них 37 – это дети, сообщает пресс-служба Минздрава ПМР.
В Республиканском центре гигиены и эпидемиологии отметили, что с подозрением на бешенство обратился 1 взрослый человек.
В контакте с бездомными животными находились 70 приднестровцев (16 детей). Общение с домашними питомцами 65 человек привело к различного рода травмам. В это число входит 21 ребёнок.
Пострадавшие проходят профилактическое лечение.
Специалисты напоминают: укусы и царапины животных могут привести к развитию серьёзных заболеваний (например, бешенство). Этот вирус распространен у диких лис, волков, мышей, крыс, белок, хорьков, летучих мышей. Они контактируют с бродячими собаками, которые могут передать вирус бешенства домашним питомцам и человеку. Еще одна опасность – нагноение раны, ведь во рту как дикого, так и домашнего животного обитает множество микробов.
В связи с этим после любого болезненного взаимодействия необходимо обращаться за медицинской помощью.