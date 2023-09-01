Президент ПМР Вадим Красносельский провел совещание, посвященное вопросам материального обеспечения сотрудников сферы здравоохранения. Обсуждали возможные пути повышения зарплаты медперсоналу, сообщает пресс-служба главы государства.
На примере Республиканской клинической больницы говорили о перспективности так называемых пилотных проектов. Напомним, РКБ провела оптимизацию и перешла на новый формат финансирования с 1 июля текущего года. Предварительно провели серьезную подготовительно-расчетную работу. Сократили 80 единиц коечного фонда и 202 единицы штатного расписания (13,4%). Важный аспект: убирали совместительство, а не увольняли людей.
Более того, с января нынешнего года на работу приняты 46 специалистов (33 до запуска пилотного проекта, 13 – уже после).
В результате нововведений зарплаты врачей выросли в среднем на 63% (с 4 417 до 7 220 рублей), среднего медперсонала на 89% (с 2 777 до 5 275 рублей), младших медработников - на 64,8% (с 2 261 до 3 726 рублей). На данном этапе практически нет оттока кадров, хотя еще совсем недавно эта проблема стояла очень остро. Специалисты уезжали в соседнюю Молдову. Теперь уровень зарплат работников РКБ максимально приближен к показателям государственных медучреждений соседней страны, подчеркнула министр здравоохранения ПМР Кристина Албул.
Вадим Красносельский отметил, что столь весомое повышение зарплат коллективу РКБ благодаря новому подходу обходится государству дополнительно в 2,5 миллиона рублей в месяц. Если бы пошли по пути простого увеличения финансирования на означенные проценты, бюджетные затраты были бы несравнимо выше.
Сегодня обсуждали, какое из медучреждений последует примеру Республиканской клинической больницы. Исходили не только из желания коллективов, но и из возможностей государства, для которого реализация пилотных проектов влечет дополнительные траты. Рассматривали Республиканский центр матери и ребенка, Психиатрическую больницу, Бендерскую горбольницу и БЦМиР, Рыбницкую, Слободзейскую, Григориопольскую ЦРБ. Во всех этих лечебных заведениях острейший кадровый дефицит. Специалистов можно удержать только достойной зарплатой. Предварительно остановились на двух бендерских медучреждениях и Рыбницкой центральной больнице. Для этих объектов проведут детальные расчеты, чтобы принять окончательное решение.
Предполагаемое время запуска очередного пилотного проекта – 1 апреля 2024 года. Затронет он одну из выбранных больниц или все три, станет известно по завершении аналитической работы.