В Бендерах состоялось очередное заседание Объединенной контрольной комиссии. Делегации заслушали доклад Объединенного военного командования о ситуации в Зоне безопасности за период с 6 по 12 сентября, информирует novostipmr.com
«Обстановка в Зоне безопасности управляемая и контролируемая, находится под контролем Объединенной контрольной комиссии и Совместных миротворческих сил», - подчеркнул сопредседатель ОКК от Приднестровья Олег Беляков, комментируя итоги заседания.
В докладе отмечены два факта изъятия боеприпасов. Первый был зафиксирован 9 сентября в Дубоссарском районе. Местный житель с сыном обнаружили у дороги Дубоссары-Дзержинское 45-миллиметровый артиллерийский снаряд со взрывателем. Прибывшие саперы вывезли опасную находку для уничтожения в установленном порядке.
12 сентября примерно в 15:50 на улице Панина во время земляных работ были обнаружены 34 снаряда калибра 75 миллиметров, 3 снаряда 152 миллиметра и шесть взрывателей к снарядам этого калибра.
«Информация об этом поступила в докладе Объединенного военного командования, - отметил Олег Беляков. – На место выезжали военные наблюдатели, правоохранительные органы, саперы. Все это делается организованно и еще раз подчеркивает действенность миротворческой операции и всех ее составляющих».
Представители Приднестровья обратили внимание на полеты беспилотников вблизи миротворческих постов
За август и сентябрь миротворцы зафиксировали восемь полетов беспилотников вблизи миротворческих постов в Дубоссарском районе. В частности, речь идет о находящихся на плотине Дубоссарской ГЭС. Информация об этом содержится в докладе Объединенного военного командования, который был представлен 14 сентября на заседании Объединенной контрольной комиссии в Бендерах.
Комментируя итоги заседания, сопредседатель ОКК от Приднестровья Олег Беляков отметил, что в Приднестровье введен запрет на использование беспилотников. Службы, которые испытывают необходимость в таких полетах, должны получить соответствующее разрешение, при этом информируются Объединенное военное командование Совместных миротворческих сил и ОКК.
«Данные беспилотные летательные аппараты прилетали со стороны Республики Молдова. Они были зафиксированы вблизи миротворческих постов на Дубоссарском направлении, - отметил Олег Беляков. - Стороны взяли на себя обязательство разобраться в этой ситуации, каким-то образом эти процессы контролировать. Мы надеемся, что сможем выработать в рамках ОВК какое-то определенное поручение для того, чтобы наши военные взяли эту ситуацию под контроль». В Приднестровье обеспокоены совместными учениями Молдовы и стран НАТО вблизи Зоны безопасности
Представители Приднестровья в ОКК распространили соответствующее обращение
С 7 по 22 сентября на полигоне у села Бульбоака Новоаненского района проходят совместные учения «Огненный щит - 2023» с участием военных контингентов: Молдовы, Румынии и США. В программе предусмотрены стрельбы из пехотного оружия и артиллерийских систем, а в числе целей заявлена подготовка контингентов к миротворческим операциям.
В связи с этими учениями делегация Приднестровья в ОКК распространила заявление, в котором отмечается, что военнослужащие Румынии и США, участвующие в маневрах, представляют страны, не имеющие никакого отношения к идущей на берегах Днестра миротворческой операции. При этом Молдова систематически игнорирует обеспокоенность Приднестровья самим фактом проведения учений вблизи Зоны безопасности.
Приднестровская делегация с сожалением констатировала, что в условиях сложной и тревожной обстановки в регионе организация рядом с районом проведения миротворческой операции многонациональных учений с применением стрелкового оружия, включая крупнокалиберное, и артиллерийских систем является крайне беспокоящим фактором, способным дестабилизировать обстановку в Зоне безопасности.
«Принимая во внимание высокую интенсивность этих учений, мы призвали молдавскую сторону учитывать мнение приднестровской стороны, что все-таки есть возможность не проводить совместные учения с НАТО вблизи Зоны безопасности, где действует механизм миротворческой операции», - сказал, комментируя итоги сегодняшнего заседания, сопредседатель ОКК от Приднестровья Олег Беляков.
В Молдове увеличилась интенсивность парашютных прыжков
Делегация Приднестровья в ОКК высказала обеспокоенность по этому поводу
В докладе Объединенного военного командования, который был оглашен сегодня на заседании Объединенной контрольной комиссии, отмечено увеличение интенсивности парашютных прыжков на аэродроме в районе населенного пункта Вадул-луй-Водэ. В частности, в августе там было совершено 911 прыжков.
Исполняющий обязанности сопредседателя ОКК от Молдовы Сергей Головач отметил, что военные Республики Молдова не используют этот аэродром. Прыжки совершают спортсмены, а увеличение их интенсивности связано с отменой ограничений по COVID-19.
Тем не менее ситуация вызвала определенную обеспокоенность у приднестровской стороны.
«В принципе, там находится военно-спортивный клуб, - отметил сопредседатель ОКК от Приднестровья Олег Беляков. - Там всегда происходили полеты. Всегда там прыгали парашютисты. Но такой массовости мы, честно говоря, не наблюдали и поэтому задали вопрос молдавской стороне. Они ответили, что это занимаются спортсмены. Но тем не менее мы акцентируем, что за один месяц такое большое количество прыжков вызывает определенную озабоченность: кого они там готовят и с какой целью».