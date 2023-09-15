Число погибших из-за наводнения в Ливии превысило 11 тысяч. Более 20 тысяч – пропали без вести. Как сообщает телеканал Al Hadath, в море унесло более 2 тысяч человек, передает «МИР 24».
Город Дерна, сильнее всего пострадавший от стихийного бедствия, буквально завален телами. Десятки из них ежедневно уносит в море. ООН уже предупредила об опасности заболеваний, вызванных загрязненной водой. В мэрии заявили, что, несмотря на международную помощь, у них не хватает специалистов по извлечению тел погибших, передает mir24.tv
«Это катастрофа, которую невозможно было даже представить. Мы думали, это просто наводнение, но что будет столько грязи, никто не ожидал. Тела погребены под грудами грязи и мусора высотой до четырех метров. Мы молимся Аллаху за погибших. Терпения всем, кто потерял своих близких», – сказал житель города Дерна Мусса Ибрагим.
Дерна превратилась в город-призрак. Повреждены все коммуникации, не работают мобильная связь и интернет. Улицы завалены вырванными с корнем деревьями и фрагментами разбитых автомобилей. В регионе закрыты аэропорты и морские гавани. Причиной разрушения двух дамб ливнями, которые принес ураган «Даниэль», стало то, что за их состоянием не следили уже более двух десятилетий, отметили в мэрии.
фото: скрин mir24.tv
В Ливии после разрушительного наводнения требуют расследовать действия местных властей. Разлившаяся река устремилась на город Дерну после обрушения двух плотин, сообщает The Guardian.
По свидетельствам местных жителей, плотины не обслуживали должным образом; там не проводилось никаких работ с 2011 года. Кроме того, власти в преддверие шторма «Даниэль» не провели эвакуацию, а, напротив, ввели комендантский час и обязали население находиться дома.
По данным ливийского Красного Полумесяца, в ходе наводнения могло погибнуть более 11 тысяч человек, 20 тысяч числятся пропавшими без вести. Подтверждена гибель 5500 жителей.
Высокопоставленные политики попросили генерального прокурора Ливии начать срочное расследование катастрофических наводнений, в результате которых погибли десятки тысяч человек, в том числе в связи с утверждениями, что местные власти ввели комендантский час в ночь, когда обрушился шторм "Дэниел".