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В Бендерах стартует курс «Основы предпринимательской деятельности» для 11-классников

В Бендерах стартует курс «Основы предпринимательской деятельности» для 11-классников
фото: tiraspol.ru

Бизнес – школа посетила пять Бендерских школ с информативной лекцией о курсе «Основы предпринимательской деятельности» для 11-классников. Школьники внимательно слушали и задавали вопросы, некоторые даже регистрировались через телефон прямо во время лекции, сообщает пресс-служба ТПП ПМР

Каждый год Бизнес – школа сталкивалась с теми, кто не достиг совершеннолетия, но уже стремился освоить курсы по созданию собственного бизнеса, но, к сожалению, такой возможности не было.

В этом году впервые разработали для школьников 11 классов курс «Основы предпринимательской деятельности». На этом курсе школьники научаться генерировать бизнес-идею, освоят бизнес-планирование, основы компьютерной грамотности, правовые основы предпринимательства, узнают о источниках финансирования бизнеса и как управлять финансами, а также много другой информации, которая поможет им в создании собственного бизнеса.

Слушателей курса ждут встречи с предпринимателями и экспертами в различных областях бизнеса для того, чтобы перенять опыт. Эти встречи будут включать в себя мастер-классы, семинары и практические занятия, где школьники смогут задавать вопросы и получать советы от профессионалов. Обучение будет длиться 2,5 месяца и в завершении курса выпускники защитят свои бизнес – планы.

В конце сентября уже стартует курс «Основы предпринимательской деятельности» для 11-классников в городе Бендеры. На следующей недели школьников ждет собеседование в стенах Бендерского филиала ТПП.

Этот курс станет отличным стартом для будущих предпринимателей и поможет им осуществить свои бизнес-идеи.
  • Сегодня, 10:28
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