Парламентский Комитет по законодательству, правоохранительным органам, обороне, безопасности, миротворческой деятельности, защите прав и свобод граждан провел первое в осенней сессии онлайн-заседание.
Повестка была насыщенной, депутаты Комитета рассмотрели более 20 вопросов и приняли решение о вынесении законопроектов на пленарное заседание Верховного Совета для принятия в I или II чтениях, сообщила пресс-служба Верховного Совета ПМР
Они касаются изменений в законы «О нотариате», «О государственной гражданской службе», «О безопасности дорожного движения», «Об актах гражданского состояния», изменения в Гражданский процессуальный, Уголовный кодексы и в Кодекс об административных правонарушениях. Это, в частности, усиление админответственности в отношении водителей, нарушающих правила дорожного движения.
Так Президент ПМР предлагает ужесточить административное наказание за управление транспортным средством водителем, не имеющим специального права управления транспортным средством.
Штрафовать предлагается за повторное нарушение ПДД такими водителями. Законопроектом предусматривается также возможность отстранять их от управления автомобилем или другим транспортным средством.
Когда изменения в КоАП будут приняты, штраф за повторное совершение административного правонарушения водителем, не имеющим права управления транспортным средством, будет установлен в размере 100 РУ МЗП (1840 руб.), появится и возможность наложить административный арест на срок до 30 суток.
Сейчас за такое правонарушение установлен штраф в размере 50 РУ МЗП (920 руб.), а если он оплачен в течение 20 дней, сумма снижается в 2 раза.
По данным МВД, в период с января 2022года по март 2023 года за нарушение ПДД два и более раза в течение одного года к админответственности привлекались 85 водителей, не имеющих права управления транспортным средством. Были случаи привлечения таких водителей более 5 раз в течение года. Профильный Комитет рекомендует Верховному Совету рассмотреть данный законопроект во втором чтении.
Еще одно изменение в КоАП в рамках соблюдения правил дорожного движения, предложенное депутатами Галиной Антюфеевой, Григорием Дьяченко и Олегом Петриком, Комитет рассмотрел во втором чтении.
Законопроект усиливает административную ответственность тех участников дорожного движения, которые подвергают опасности жизнь и здоровье граждан и повторно нарушают правила дорожного движения.
Среди предложенных мер административной ответственности: - арест до 30 суток водителей, лишенных права управления транспортным средством, но продолжающих садиться за руль; -повышение размера штрафов за повторное превышение скорости движения на величину от 40 до 60 километров в час; -исключение возможности уплаты административного штрафа в размере половины суммы для тех, кто превысил скорость на величину от 40 до 60 километров в час; -усиление ответственности водителей за повторное управление неисправным транспортным средством; -введение ответственности за повторный дрифт в виде лишения права управления транспортным средством до одного года либо административного ареста 15 суток; -увеличение в два раза админответственности пешеходов, пассажиров и велосипедистов за нарушение, которое создает помехи в движении транспортных средств.
Ко второму чтению были подготовлены поправки. Часть из них Комитет рекомендует к отклонению. Окончательное решение будет принято при рассмотрении законопроекта на пленарном заседании Верховного Совета ПМР.