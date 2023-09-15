Национальное агентство регулирования в энергетике (НАРЭ) 15 сентября оштрафовало Moldovatransgaz на 34 млн леев(около $ 1,9 млн) за невыполнение обязательств, связанных с обеспечением его независимости от компании Moldovagaz. Этого требует Третий энергетический пакет, который Молдова обязалась внедрить и давно пропустила все сроки.
«Требование обеспечить разделение и независимость оператора системы транспортировки природного газа природного газа предусматривает закон „О природном газе“ и Третий энергетический пакет. Несоблюдение этих требований влечет за собой применение финансовых санкций», — отметили в пресс-релизе НАРЭ, сообщает Sputnik
"НАРЭ наложило финансовые санкции на оператора системы транспортировки природного газа Moldovatransgaz на сумму в 33 996 456 леев за несоблюдение юридических обязательств, связанных с обеспечением его независимости по отношению к вертикально интегрированной газовой компании АО "Молдовагаз", осуществляющей лицензированную деятельность по поставкам природного газа", - говорится в сообщении регулятора.
Согласно решению агентства, штраф, который выплатит Moldovatransgaz, пойдет в государственный бюджет.
Третий энергетический пакет ЕС, нормы которого Молдова обязалась соблюдать еще в 2012 году, предполагает разделение поставок, транспортировки и дистрибуции на газовом рынке. Смысл этого в том, чтобы поставщики не могли блокировать доступ конкурентов к транспортной инфраструктуре.
Для Молдовы на практике это означает, что газотранспортные активы, которые до сих пор находятся на балансе Moldovagaz, нужно передать в собственность отдельному предприятию, которое специально для этого создали — Moldovatransgaz (100% принадлежит Moldovagaz).
Moldovagaz ранее проинформировал Национальное агентство регулирования в энергетике (НАРЭ) о невозможности подать в срок все необходимые документы для завершения процесса отделения и сертификации газотранспортного предприятия Moldovatransgaz. В компании Moldovatransgaz, со своей стороны, выразили несогласие с решением НАРЭ и заявили, что оно будет оспорено.
"Moldovatransgaz выражает свое несогласие с соответствующим решением, в связи с чем примет необходимые меры для его оспаривания в порядке и сроки, установленные действующим законодательством", - говорится в сообщении предприятия.
Процедуру применения финансовых санкций в отношении Moldovatransgaz НАРЭ начало в начале августа. По данным регулятора, компания не соблюдала юридические обязательства, связанные с обеспечением его независимости по отношению к вертикально интегрированному газовому предприятию Moldovagaz, что требует Третий энергетический пакет.
"Агентство по решению применяет санкции в размере не менее 10% годового оборота владельцев лицензий", - отмечалось в заявлении НАРЭ. Глава АО "Молдовагаз" Вадим Чебан, комментируя в прессе намерение НАРЭ применить санкции, отметил, что руководство Moldovatransgaz своевременно предоставило регулятору всю запрашиваемую информацию в контексте сертификации независимого транспортного оператора. Первоначально заседание по рассмотрению применения санкций назначили на 8 сентября, затем перенесли на 15 сентября.