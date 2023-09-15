Политическую ситуацию в Молдове и взаимоотношения между центральными властями страны и властями Гагаузии обсудили на встрече в Стамбуле глава АТО Гагаузия Евгения Гуцул и министр иностранных дел Турции Хакан Фидан, информирует NM
О визите в Турцию башкан сообщила на своей странице в Telegram. По словам Евгении Гуцул, она выразила главе турецкой дипломатии благодарность "за всеобъемлющую и постоянную поддержку Гагаузии", а также направила турецкой стороне письмо с просьбой повлиять на официальный Кишинев.
"Отдельно обсудили текущую политическую ситуацию в Республике Молдова и взаимоотношения между центральными и гагаузскими властями. Я обратилась к господину министру с письмом, в котором попросила турецкую сторону призвать официальный Кишинев отказаться от попыток дестабилизации и манипуляции в отношении Гагаузской автономии", - сообщила Евгения Гуцул.
Она опубликовала в соцсетях фотографию письма.
Собеседники также обсудили приоритеты сотрудничества между АТО Гагаузия и Турцией в социально-экономической сфере, "при этом особое внимание было уделено участию Турции в программах по изучению гагаузского языка и сохранению культурного наследия гагаузов".
Ранее башкан рассказала, что обратилась к властям Молдовы, потребовав включить ее в состав правительства страны. "Да, мы обратились в парламент, правительство и к президенту Республики Молдова. Пока действительно тишина, нет ответа", – сказала Гуцул на заседании Народного собрания, отвечая на вопрос одного из местных депутатов, почему она не участвует в заседаниях правительства республики.
Позже, выступая в телеэфире, президент Молдовы Майя Санду отметила, что не будет спешить с подписанием указа о включении Гуцул в состав правительства, заявив, что "закон не предусматривает предельных сроков".
Напомним, судьи утвердили результаты выборов башкана Гагаузии 22 мая и признали действительным мандат Евгении Гуцул в качестве главы автономии. Она принесла присягу башкана Гагаузской автономии на церемонии инаугурации 19 июля, однако никто из представителей центральной власти республики не посетил церемонию.
Президент республики Майя Санду до сих пор не подписала указ об утверждении Гуцул членом правительства, хотя этого требует законодательство страны.