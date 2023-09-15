У греческой компании DEPA, которая выиграла тендер на снабжение Молдовы природным газом, заключен контракт на поставки газа от "Газпрома" до 2026 года.
В частности, в январе 2022 года агентство Reuters сообщило о том, что греческая компания DEPA Commercial подписала долгосрочное соглашение о поставках газа с российским "Газпромом", которое предлагает более выгодные условия. Контракт, срок действия которого истекает в 2026 году, является результатом многомесячных переговоров с «Газпромом», передает noi.md
DEPA заявила, что контракт включает «очень конкурентоспособные цены» по сравнению с европейскими ценами на газ, начиная с 2022 г. DEPA не предоставила дополнительных подробностей. Чиновник, близкий к этому вопросу, сообщил, что соглашение предусматривает, что цена на газ для DEPA будет индексирована к базовой голландской цене TTF на 80 %, а остальная часть будет индексироваться к цене на нефть.
Ранее глава Energocom Виктор Бынзарь отмечал, что Греция на сегодняшний день является стратегическим центром с точки зрения имеющихся источников энергоресурсов.
"Здесь есть один терминал сжиженного природного газа, второй будет готов к концу года. Этот терминал получает газ из нескольких географических точек, с Востока, из США и Африки, и цены благоприятные", — заявил он.
Как сообщалось ранее, 5 сентября 2023 года компания Energocom успешно провела новый аукцион по закупке природного газа, чтобы значительно повысить безопасность газоснабжения Молдовы в зимний сезон 2023/2024 гг.
Тендер проводился на поставку свыше 100 млн куб. м/1 ТВтч природного газа, предназначенного для хранения и покрывающего значительную часть поставок газового рынка Молдовы в зимний период. Эта закупка будет финансироваться из источников Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР), который подписал кредитное соглашение с правительством Республики Молдова.
Победителем аукциона была признана компания DEPA Commercial, представившая наиболее конкурентоспособное предложение.
Директор DEPA Commercial Константинос Ксифарас заявил: «Положительный результат недавнего тендера еще больше укрепляет и без того прочное партнерство между двумя компаниями и подтверждает намерение DEPA Commercial оставаться крупнейшим стратегическим поставщиком Республики Молдова в Европе, способствуя безопасности поставок природного газа и диверсификации источников поставок на газовый рынок Республики Молдова».
«Мы продолжаем укреплять отношения с DEPA Commercial, которые помогают Республике Молдова повысить свою энергетическую безопасность и диверсифицировать источники поставок энергоресурсов», – подчеркнул директор Energocom Виктор Бынзарь.
Цена приобретаемого у компании DEPA Commercial природного газа не называется. Голубое топливо закупается на кредит Европейского банка реконструкции и развития типа revolving в сумме 300 млн евро, который был выделен двумя траншами в рамках проекта «Надежность поставок природного газа в Молдову для диверсификации источников закупки природного газа и создания стратегических запасов».
На просьбу noi.md дать комментарий по телефону исполняющий обязанности генерального директора Energocom Виктор Бынзарь отметил, что цена закупки газа у греческой компании DEPA Commercial S.A. пока не может быть объявлена, поскольку это является конфиденциальной коммерческой информацией. А после завершения всех закупочных процедур Energocom сообщит подробности этого процесса, который является сложным, но, по словам временного гендиректора компании, прозрачным и имеющим множество наблюдателей.
Что касается условий кредита от Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР), из источников которого будет покрыта соответствующая закупка газа, Виктор Бынзарь уточнил, что этот кредит предполагает сумму в 300 миллионов евро, заключенную еще до 2022 года для реализации проекта «Безопасность газоснабжения» и используется для диверсификации источников закупок природного газа и создания стратегических запасов. Закупка Молдовой природного газа у греческой фирмы - это "новая схема", газ в страну будет поступать из России, только платить за него страна будет посреднику и по более высоким ценам, об этом заявил в своем пятничном эфире в соцсетях экс-президент Молдовы Игорь Додон, сообщает sputniknews.ru
По его словам, власти республики откровенно обманывают собственных граждан.
"Газ - это новая схема. Сначала слышим, что Молдова получила заем от ЕБРР, чтобы купить газ у греческой компании. И мы узнаем, что греческая компания покупает газ где? У "Газпрома"! Простой вопрос: люди добрые, вы что, нас всех за дураков держите? То есть напрямую у "Газпрома" мы газ покупать не можем, потому что война на Украине. Но мы покупаем у компании-посредника, которая закупает газ у "Газпрома", - отметил Додон.
Он отметил, что при таких условиях энергоноситель, конечно, обойдется потребителям дороже.
"Для всех очевидно, что он будет дороже. Скажу больше: этот газ не придет из Греции, он придет из России, как и сейчас, но по документам будет из Греции. Газ не пойдет в Грецию и не вернется обратно к нам. Газ пойдет напрямую из России в Молдову. Но только мы будем платить не русским напрямую, а будем платить компании-посреднику из Греции. Красиво, да?" - прокомментировал экс-президент.
Игорь Додон указал на то, что главу государства, видимо, в данной схеме ничего не смущает, раз она заявляет, что страна хорошо подготовилась к предстоящей зиме.
"Госпожа Майя Санду, вы и здесь не видите ничего такого?(...) И вы выходите в телеэфир и говорите, что все хорошо и что мы подготовлены лучше, чем в прошлые годы?" - подытожил Додон.
Ранее глава компании "Молдовагаз" Вадим Чебан заявлял, что среднегодовая цена закупки природного газа за 8 месяцев 2023 года составила 768 долларов США за тысячу кубометров.
Парликов: Молдова не покупает в Европе газпромовский газ, важно развенчать миф
Об этом в эфире программы «Территория свободы» с Лилией Бураковски заявил Виктор Парликов, министр энергетики, передает lisa.md
«Думаю, что нужно развенчать этот миф», — добавил гость передачи. Министр подтвердил, что Молдова покупает газ у греческой компании Depa Commercial, у которой огромный набор поставщиков. В том числе "Газпром". Однако доля поставок газпромовского газа в Грецию очень мала.
«Только потребление Греции, не говоря про экспорт-реэкспорт, порядка 6 миллиардов кубов, которые покрывают по контракту с "Газпромом" менее 10 % этого объема», — сообщил Парликов.
Министр добавил, что с трудом представляет себе, как можно выбрать газпромовский газ, чтобы именно он попадал в Молдову.
«Учитывая, что из 500-600 млн кубов, которые "Газпром" поставляет в Грецию, плюс поставки других поставщиков, а примерно 200 с чем-то кубов "Энергоком" купил, то, видимо, какие-то очень старательные греки на границе старательно отбирали газпромовские молекулы, чтобы переправить их именно в Молдову и никуда больше, чтобы они не попали», — пошутил Парликов.
«Думаю, нужно развенчать миф о том, что через Европу нам поставляется газпромовский газ. Если бы это было так, общий объем продаж "Газпрома" не упал бы. "Газпром" просто продавал бы через эти страны газ в Европу и этот газ дальше расходился бы по Европе через третьи страны», — уточнил министр.
Отчеты "Газпрома", по его словам, говорят о том, что Россия теряет европейский рынок.
«Если вы посмотрите отчеты "Газпрома" об объемах поставляемого на рынки газа раньше и сейчас, то вы заметите географические изменения — нарастание поставок в Турцию и т.д. Это примерно может говорить о том, через какие страны и сколько "Газпром" может компенсировать часть потребления в Европе. Но эти объемы, разительно отличающиеся раз в 7, наверное, от того, что было раньше. Очень сильно упали объемы продаж "Газпрома" в Европу».
Место "Газпрома" на европейском рынке занимают другие поставщики, уточнил министр энергетики, — те же Соединенные Штаты Америки.
«В Европе сейчас больше сжиженного природного газа. Зафиксирован рост его объемов фактически вдвое. Произошли огромные изменения в структуре поставок и насыщения Европы газом. "Газпром" теряет европейский рынок, другие поставщики эту нишу занимают. В том числе из США. Большая часть газа в Греции это сжиженный природный газ. Порядка 50 % — это газ американского происхождения», — заключил Виктор Парликов.
p.s. американско-российский газ будет в Молдове, цена пока коммерческая тайна, но всё тайное должно рано или поздно становится явным.