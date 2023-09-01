Изменения в Жилищный кодекс ПМР стали одной из тем, обсуждаемых на первом в осенней сессии заседании парламентского Комитета по вопросам региональной политики, местному самоуправлению и ЖКХ.
Плата за техническое обслуживание лифтов начисляется по количеству зарегистрированных (прописанных) по месту жительства. Но в городах республики есть много квартир, в которых никто не прописан. Некоторые сдаются, и проживать в них может не один и даже не два человека. Они пользуются лифтом и при этом за него не платят.
Как сообщает пресс-служба ВС ПМР, бендерский горсовет выступил с инициативой пересмотреть норму законодательства, регулирующую начисление платы за техобслуживание лифта. Парламентарии поддержали своих коллег. Законопроект Верховный Совет принял в первом чтении, но с февраля депутаты профильного Комитета совместно с коммунальщиками и представителями жильцов многоквартирных домов искали справедливую и компромиссную формулу нового механизма оплаты за техническое обслуживание лифта в случае, когда в квартире никто не прописан.
«Большое количество людей проживает в квартирах по найму, либо просто люди проживают, но не прописаны. Это известная ситуация. В результате складывается негативный процесс недофинансирования наших лифтовых хозяйств. Дабы устранить эту проблему, чтобы лифты по-прежнему были функциональны, для того, чтобы человек, зайдя в многоэтажный дом, был спокоен, что он нажмет кнопку и лифт его довезет на нужный этаж, Бендерский горсовет вышел с соответствующей инициативой. Теперь предлагается, что, если в квартире нет ни одного зарегистрированного или прописанного жителя, плата за техническое обслуживание лифта с этой квартиры взимается, как с одного зарегистрированного или прописанного гражданина. Это позволит улучшить финансово-экономическое положение наших лифтовых хозяйств, что в конечном итоге положительно скажется на качестве предоставляемых услуг», - пояснил заместитель председателя Комитета по вопросам регполитики и ЖКХ Антон Онуфриенко.
Эта инициатива будет рассмотрена во втором чтении на одном из пленарных заседаний парламента. Депутаты Комитета рассчитывают, что законопроект будет принят и в ближайшее время дополнительные доходы начнут поступать на счета лифтовых хозяйств.