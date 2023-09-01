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За выезд на встречку мотоциклист привлечён к админответственности

За выезд на встречку мотоциклист привлечён к админответственности
Фото: пресс-центр МВД ПМР

Авария произошла 15 сентября в Тирасполе, примерно в 20:40, на перекрёстке улиц Карла Либкнехта и Котовского.

Водитель мотоцикла марки «Кавасаки», 31-летний мужчина, решил объехать поток транспорта по встречной полосе. Когда загорелся зелёный сигнал светофора, автомобиль «Тойота» стал поворачивать налево. Произошло столкновение.

Как сообщает пресс-центр МВД ПМР, с мотоцикла упали водитель и пассажир. Никто не пострадал.

В результате ДТП перед пешеходным переходом образовалась огромная лужа масла. На место происшествия прибыли пожарные СВПЧ-1 г. Тирасполь. С помощью пенообразователя смыли техническую жидкость с проезжей части.

За выезд на встречку мотоциклист привлечён к админответственности. Ему грозит штраф 552 рубля ПМР.
  • Вчера, 17:00
  • DTV
  • Просмотров: 23
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