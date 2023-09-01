Авария произошла 15 сентября в Тирасполе, примерно в 20:40, на перекрёстке улиц Карла Либкнехта и Котовского.
Водитель мотоцикла марки «Кавасаки», 31-летний мужчина, решил объехать поток транспорта по встречной полосе. Когда загорелся зелёный сигнал светофора, автомобиль «Тойота» стал поворачивать налево. Произошло столкновение.
Как сообщает пресс-центр МВД ПМР, с мотоцикла упали водитель и пассажир. Никто не пострадал.
В результате ДТП перед пешеходным переходом образовалась огромная лужа масла. На место происшествия прибыли пожарные СВПЧ-1 г. Тирасполь. С помощью пенообразователя смыли техническую жидкость с проезжей части.
За выезд на встречку мотоциклист привлечён к админответственности. Ему грозит штраф 552 рубля ПМР.