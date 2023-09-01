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"Газпром" подает газ для Европы через Украину в объеме 41,5 млн куб. м через "Суджу"

"Газпром" подает газ для Европы через Украину в объеме 41,5 млн куб. м через "Суджу"

"Газпром" подает газ для Европы транзитом через Украину в объеме 41,5 млн кубометров в сутки через газоизмерительную станцию (ГИС) "Суджа". Заявка на прокачку через "Сохрановку" была отклонена украинской стороной, сообщил журналистам представитель "Газпрома".

"Газпром" осуществляет подачу российского газа для транзита через территорию Украины в объеме, подтвержденном украинской стороной через ГИС "Суджа", - 41,5 млн куб. м на 16 сентября. Заявка на ГИС "Сохрановка" отклонена", - сказал он. В пятницу, 15 сентября, объем прокачки составил 42,4 млн куб. м., сообщает ТАСС.

Ранее на сайте "Оператора ГТС Украины" (ОГТСУ) сообщалось, что транзит газа через территорию Украины 16 сентября может составить около 41,5 млн куб. м.

Транзитная ветка через Украину остается единственным маршрутом поставок российского газа в страны Западной и Центральной Европы. Прокачка по "Северному потоку" полностью остановлена. Поставки газа по "Турецкому потоку" и "Голубому потоку" предназначены для Турции и стран Южной и Юго-Восточной Европы.

Поставки российского газа идут через Украину в сокращенном объеме с мая 2022 года, когда ОГТСУ сообщил о прекращении транзита в Европу через станцию "Сохрановка" из-за форс-мажора: компания якобы не может осуществлять контроль за компрессорной станцией "Новопсков" в ЛНР. Однако в российском газовом холдинге не увидели оснований для прекращения прокачки в прежнем режиме.

Осенью 2022 года "Нафтогаз Украины" подал прошение об арбитраже в Международный арбитражный суд против "Газпрома" за якобы несвоевременную оплату услуг по транспортировке газа по территории Украины. Глава "Газпрома" Алексей Миллер заявил, что данное арбитражное разбирательство нелегитимно и участие российского холдинга в процессе бессмысленно. При этом Россия может ввести санкции против "Нафтогаза" в случае дальнейших недобросовестных действий со стороны украинской компании, что сделает невозможным любые отношения с ней.


  • Вчера, 17:00
  • DTV
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