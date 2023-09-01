Комитет по экономической политике, бюджету и финансам провел очередное заседание. Парламентарии рассмотрели в первом чтении ряд налоговых законопроектов, которые инициировало Правительство ПМР. В частности, речь идет об упрощении механизма расчета и уплаты, а также администрирования единого социального налога как со стороны налогоплательщиков, так и со стороны налоговых органов. Пакет законодательных инициатив предлагает осуществить переход к уплате единого социального налога единым платежом без необходимости распределения суммы налога на соответствующие цели. Это, по мнению Правительства, которое и представило в парламент пакет законопроектов, позволит высвободить трудовые, временные и финансовые ресурсы налогоплательщиков, налоговых органов и органов социального страхования, передает пресс-служба ВС ПМР.
На заседании Комитета по экономической политике, бюджету и финансам отмечалось, что практика централизации взимания налоговых платежей с их уплатой единым платежным документом в республике уже есть и отлично себя зарекомендовала – это единый таможенный платеж. Поэтому переход к механизму уплаты единого социального налога одним платежным поручением в Правительстве считают целесообразным. Профильный парламентский Комитет поддержал инициативу Правительства и проголосовал за вынесение пакета из 10 законодательных инициатив для рассмотрения пленарным заседанием в первом чтении.
Еще один законопроект, который парламентарии обсудили на заседании Комитета по экономической политике, бюджету и финансам, предполагает изменения в системе финансовой отчетности предпринимателей, работающих по упрощенной системе налогообложения. Правительство предлагает обязать их до 5 числа месяца, следующего за отчетным, предоставлять в налоговые органы по месту постановки на учет сведения о движении средств по текущим рублевым и валютным счетам, открытым для осуществления предпринимательской деятельности. Отчетность должна быть в электронном варианте.
Сейчас эта норма в законодательстве зафиксирована как возможная. Но по результатам проведенного анализа большинство предпринимателей предоставляет отчетность в налоговые органы лишь по итогам работы за год. Предполагается, что предоставление ежемесячной обязательной отчетности будет реализовано путем направления банком указанной информации в налоговый орган в электронном виде и будет осуществляться на безвозмездной основе.
Депутаты Комитета по экономической политике поддержали это предложение. Уточняли, необходимо ли при принятии этой нормы предпринимателям предоставлять годовой финансовый отчет. Инициатива будет дорабатываться в рамках второго чтения. Пока же законопроект выносится на рассмотрение депутатами на одно из ближайших пленарных заседаний.