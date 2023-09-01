Производители подсолнечника в Молдове заявляют, что в этом году у них будет меньший урожай по сравнению с прошлым годом.
Хотя уборка только началась, по оценкам экспертов, она составит до двух тонн с гектара. Из-за этого подсолнечное масло может подорожать, передает noi.md ссылаясь на moldova1.md
На полях села ЕгореньСорокского района засеяно 270 гектаров подсолнечника. Фермеры говорят, что если в прошлом году они получили средний урожай более трех тонн семян с гектара, то в этом году урожай небольшой.
"К сожалению, урожайность по сравнению с прошлым годом ниже из-за засухи. В этом году нас снова поразила очень серьезная засуха. В те месяцы, когда цветку требовалась влага, дождей практически не было. Мы находимся в состоянии даже небольшого отчаяния", — говорит фермер Ион Коцага.
Благодаря солнечной погоде сбор урожая начался на несколько недель раньше. Механизаторы спешат собрать урожай пока не начались дожди.
"В этом году ситуация выглядит немного хуже, гораздо слабее, чем в прошлом году. Никто не виноват, это все из-за засухи. В этом году мы начали сбор урожая раньше, чтобы дожди не испортили шляпки подсолнечника, который созрел раньше. Мы всегда собираем его после 20, 21 сентября, но в этом году начали раньше, потому что боимся потерять то, что есть", — говорит механизатор Михай Морарь.
Цена подсолнечника составляет почти шесть леев за килограмм. Фермеры говорят, что из-за небольшого урожая есть предпосылки для роста цен на подсолнечное масло.
"Если в прошлом году урожай был лучше и я продал его за 10 леев, то 6 леев я считаю не ценой. Себестоимость выше, и мы даже не можем покрыть расходы", — говорит фермер Ион Коцага.
В настоящее время масло производят из прошлогодних семян подсолнечника.