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Августовский прожиточный минимум

Августовский прожиточный минимум
фото из интернета

Министерство по социальной защите и труду сообщило о величине прожиточного минимума в Приднестровской Молдавской Республике за предыдущий месяц. В августе 2023 года по сравнению с предыдущим месяцем он снизился: для трудоспособного населения – на 2,49%; в среднем на ребенка – на 2,58%; для пенсионера – на 2,72%. В среднем на душу населения размер прожиточного минимума снизился на 2,52%, информирует NewsPMR.Com

Сводный индекс потребительских цен (инфляция) за август 2023 года составил 99,44% (август 2022 г. – 99,86%).

По сравнению с августом 2022 года величина прожиточного минимума в Приднестровье выросла: для трудоспособного населения – на 3,31%; для пенсионера – на 3,68%; в среднем на ребенка – на 4,86%. В среднем на душу населения размер прожиточного минимума увеличился на 3,45%.

Согласно расчетам Минсоцзащиты ПМР, величина прожиточного минимума за август 2023 года по социально-демографическим группам населения составила:

- для трудоспособного населения – 1 998 руб. (2 049 руб. – в июле 2023 года);

- для мужчин от 16 до 59 лет – 2 080 руб. (2 134 руб.);

- для женщин от 16 до 54 лет – 1 909 руб. (1 956 руб.);

- для пенсионеров – 1 576 руб. (1 620 руб.);

- в среднем на одного ребёнка – 1 963 руб. (2 015 руб.);

- для детей в возрасте до 6 лет – 1 709 руб. (1 749 руб.);

- для детей от 7 до 15 лет – 2 125 руб. (2 185 руб.);

- в среднем на душу населения – 1 858 руб. (1 906 руб.)

Как отметили в ведомстве, изменения величины прожиточного минимума в августе 2023 года по сравнению с предыдущим месяцем связано с текущими инфляционными и сезонными дефляционными процессами – снижение средней стоимости продовольствия и тарифов на услуги, а также повышение цен на непродовольственные товары.

Состав прожиточного минимума

Прожиточный минимум – это стоимостная оценка минимального набора продуктов питания (54,4% в структуре прожиточного минимума), а также стоимости непродовольственных товаров (18,2%) и жилищно-коммунальных, транспортных и других видов услуг (25,7%), необходимых для сохранения здоровья человека и обеспечения его жизнедеятельности. В состав прожиточного минимума для трудоспособного населения включены обязательные платежи и сборы (1,7%).

Определяя прожиточный минимум, государство не позволяет работодателям платить заработную плату ниже этого уровня. Этих денег должно хватать на приобретение потребительской корзины, в которую входят продукты первой необходимости, одежда, обувь и некоторые услуги.

Состав потребительской корзины пересматривается Министерством по социальной защите и труду ПМР по закону один раз в пять лет, и зависит от состояния экономики, стабильности финансовой ситуации и других факторов в республике.

  • Сегодня, 09:14
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