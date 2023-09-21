Отделению крови Республиканской клинической больницы срочно нужна донорская кровь. В особенности необходима с отрицательным резус-фактором.
Как сообщает Минздрав ПМР, донором может стать человек, достигший 18 лет, физически и психически здоровый, с весом больше 50 килограммов. У предполагаемого донора также не должно быть противопоказаний для сдачи крови.
Медики пояснили, что, по статистике, каждый третий человек в течение жизни нуждается в переливании крови, поэтому призывают не остаться в стороне и помочь пациентам.