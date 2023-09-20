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УЕФА наказал сборную Румынии за баннер «Косово – это Сербия»

УЕФА наказал сборную Румынии за баннер «Косово – это Сербия»
фото из открытых источников

Сборная Румынии по футболу наказана закрытием стадиона в следующем матче под эгидой УЕФА. Союз европейских футбольных ассоциаций вынес санкцию в результате политической акции на минувшем матче отбора Евро-2024.

Дисциплинарный комитет УЕФА обязал Федерацию футбола Румынии провести одну игру без зрителей по итогам вывешивания политических баннеров на матче против Косова. Румынские фанаты растянули полотна с надписями "Косово – это Сербия" и "Бессарабия – это Румыния", сообщает gazeta.ru

Также акция сопровождалась пиротехническим перформансом. В результате инцидента футболиста сборной Косова покинули поле, а игра была прервана почти на час.

В результате правонарушений румынская федерация была оштрафована на 40 тысяч евро.

Еще 12 тысяч евро штрафа было выписано за нарушение мер безопасности – во время матча были заблокированы проходы для посетителей стадионапередает

  • Вчера, 21:22
  • DTV
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