Сборная Румынии по футболу наказана закрытием стадиона в следующем матче под эгидой УЕФА. Союз европейских футбольных ассоциаций вынес санкцию в результате политической акции на минувшем матче отбора Евро-2024.
Дисциплинарный комитет УЕФА обязал Федерацию футбола Румынии провести одну игру без зрителей по итогам вывешивания политических баннеров на матче против Косова. Румынские фанаты растянули полотна с надписями "Косово – это Сербия" и "Бессарабия – это Румыния", сообщает gazeta.ru
Также акция сопровождалась пиротехническим перформансом. В результате инцидента футболиста сборной Косова покинули поле, а игра была прервана почти на час.
В результате правонарушений румынская федерация была оштрафована на 40 тысяч евро.
Еще 12 тысяч евро штрафа было выписано за нарушение мер безопасности – во время матча были заблокированы проходы для посетителей стадионапередает