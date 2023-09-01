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Ученые получили новое волокно на основе паутины и шелка

Ученые получили новое волокно на основе паутины и шелка
фото: скриншот
Ученые получили новое волокно на основе паутины и шелка. Новый материал можно использовать для создания сверхпрочных и долговечных хирургических нитей для наложения швов и более удобной одежды.

Китайские ученые генетически модифицировали тутовых шелкопрядов, чтобы получить материал, который в шесть раз прочнее кевлара. Последний используется в бронежилетах, пишет IFLScience.

"Нити, которые создают шелковичные черви, то есть гусеницы шелкопрядов для создания коконов, из которых появится бабочка, являются легкими и одновременно прочными. Но, если речь идет о соотношении веса и прочности, то эти нити не идут ни в какое сравнение с нитями, которые создают пауки для своих паутинок. Паутины пауков должны останавливать быстро движущуюся добычу и некоторые виды потратили миллионы лет на совершенствование этой способности. Но собрать паутины для создания сверхпрочных тканей оказалось очень сложной задачей", - отметили ученые.

Они решили добавить гены пауков тутовым шелкопрядам для того, чтобы получить нити невероятной прочности с помощью технологии CRISPR-Cas9.

"Мы ввели гены белка паучьей паутины в ДНК тутового шелкопряда, чтобы они экспрессировались в их железах. Такой слой в природе пауки наносят на свою паутину. Генетически модифицированные шелкопряды здесь решили эту проблему, поскольку шелковические черви покрывают свои волокна аналогичным защитным слоем", - добавили эксперты.
  • Вчера, 21:53
  • DTV
  • Просмотров: 41
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