фото: скриншот Ученые получили новое волокно на основе паутины и шелка. Новый материал можно использовать для создания сверхпрочных и долговечных хирургических нитей для наложения швов и более удобной одежды.
Китайские ученые генетически модифицировали тутовых шелкопрядов, чтобы получить материал, который в шесть раз прочнее кевлара. Последний используется в бронежилетах, пишет IFLScience.
"Нити, которые создают шелковичные черви, то есть гусеницы шелкопрядов для создания коконов, из которых появится бабочка, являются легкими и одновременно прочными. Но, если речь идет о соотношении веса и прочности, то эти нити не идут ни в какое сравнение с нитями, которые создают пауки для своих паутинок. Паутины пауков должны останавливать быстро движущуюся добычу и некоторые виды потратили миллионы лет на совершенствование этой способности. Но собрать паутины для создания сверхпрочных тканей оказалось очень сложной задачей", - отметили ученые.
Они решили добавить гены пауков тутовым шелкопрядам для того, чтобы получить нити невероятной прочности с помощью технологии CRISPR-Cas9.
"Мы ввели гены белка паучьей паутины в ДНК тутового шелкопряда, чтобы они экспрессировались в их железах. Такой слой в природе пауки наносят на свою паутину. Генетически модифицированные шелкопряды здесь решили эту проблему, поскольку шелковические черви покрывают свои волокна аналогичным защитным слоем", - добавили эксперты.