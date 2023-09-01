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Сотрудники постовой службы выявили у пассажира сильнодействующие препараты

Сотрудники постовой службы выявили у пассажира сильнодействующие препараты

В личном багаже одного из пассажиров маршрутки, следовавшей из Кишинева в Дубоссары, сотрудники постовой службы в пункте пропуска «Вадул-луй-Водэ» выявили сильнодействующие препараты. Мужчина не смог предъявить таможенникам ни рецепт на них, ни медицинскую справку.

Пассажир регулярного рейса, гражданин Молдовы, привлек внимание таможенника невнятной речью и рассеянностью. В ходе опроса мужчина сообщил, что не перемещает товары, подлежащие декларированию, наркотические и сильнодействующие вещества. Однако в ходе досмотра в дорожной сумке, принадлежащей молодому человеку, были обнаружены две упаковки сильнодействующих таблеток – «Алпразолам» (18 таблеток) и «Диазепекс (Диазепам)» (16 таблеток), передает пресс-служба ГТК ПМР.

Владелец препаратов уверял, что они необходимы для лечения головной боли и бессонницы, однако подтвердить слова медицинскими документами не смог. Как выяснилось, молодой человек был ранее судим. На пункт пропуска была вызвана оперативно-следственная группа для проведения дальнейших процессуальных действий.

Государственный таможенный комитет ПМР напоминает гражданам и гостям республики: при ввозе/вывозе лекарственных средств для личного пользования необходимо убедиться, что они не входят в списки запрещенных или ограниченных к перемещению. В случае, если препарат содержит наркотические, психотропные или сильнодействующие вещества и его прием жизненно необходим по медицинским показаниям, необходимо предъявить таможенным органам справку от врача с указанием диагноза и рецепт на данный лекарственный препарат.

Медицинские документы должны быть заверены подписью и личной печатью врача, подписью ответственного лица и круглой печатью лечебного учреждения.

Справка: Перечень наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю, утвержден Постановлением Правительства ПМР от 16 марта 2022 г. №85.
  • Сегодня, 10:41
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