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FLYONE откроет три новых направления из Кишинева. Куда будут летать?

FLYONE откроет три новых направления из Кишинева. Куда будут летать?

Авиакомпания FlyOne со следующей весны начнет летать из Кишинева по трем новым направлениям. Об этом сообщила пресс-служба Международного аэропорта Кишинев.

Компания начнет перелеты в Прагу (Чехия), Салоники (Греция) и Энфиду (Тунис). «Эти три направления открывают большие возможности для исследований и приключений, поэтому каждый путешественник сможет найти что-то на свой вкус», — сообщили в пресс-релизе аэропорта, пишет newsmaker.md.

Авторы релиза подчеркнули, что Прага славится живописными улочками, впечатляющими замками и богемной атмосферой: «Здесь вы можете познакомиться с богатой историей и культурой Чехии, посетив Пражский Град, Карлов мост и Староместскую площадь».

Салоники расположены на берегу Эгейского моря, они известны своей атмосферой и богатым историческим наследием. «Вы можете насладиться красивыми пляжами, местными деликатесами и посетить исторические памятники — Арку Галерия и Ротонду», — отметили в документе представители аэропорта.

Энфида расположена в тропиках и порадует туристов золотыми пляжами и кристально чистой голубой морской водой. «Вы можете отдохнуть на курортах, исследовать города или посетить увлекательные исторические места», — рассказали в пресс-релизе.

Компания FlyOne была создана в 2016 году и является крупнейшей авиакомпанией Молдовы. Ее доля рынка составляет 45%. Сейчас FLYONE выполняет рейсы по 53 направлениям.

35 регулярных и чартерных рейсов летают в Дубай, Венецию, Болонью, Рим, Милан, Валенсию, Берлин, Тбилиси, Мадрид, Мюнхен, Ларнаку, Франкфурт, Тель-Авив, Лондон, Парму, Верону, Дублин, Лиссабон, Париж, Стамбул, Ереван, Брюссель, Дюссельдорф, Ниццу, Амстердам, Барселону, Тирану, Бодрум, Даламан, Анталию, Ираклион, Шарм-эль-Шейх, Тиват, Хургаду.

С пересадкой в Ереване FLYONE ARMENIA выполняет рейсы в Тбилиси, Лион, Москву, Милан, Екатеринбург, Санкт-Петербург, Минеральные Воды, Новосибирск, Самару, Сочи, Стамбул, Париж, Дубай, Бейрут, Тегеран, Дюссельдорф, Тель-Авив.
  • Сегодня, 10:46
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