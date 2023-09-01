Авиакомпания FlyOne со следующей весны начнет летать из Кишинева по трем новым направлениям. Об этом сообщила пресс-служба Международного аэропорта Кишинев.
Компания начнет перелеты в Прагу (Чехия), Салоники (Греция) и Энфиду (Тунис). «Эти три направления открывают большие возможности для исследований и приключений, поэтому каждый путешественник сможет найти что-то на свой вкус», — сообщили в пресс-релизе аэропорта, пишет newsmaker.md.
Авторы релиза подчеркнули, что Прага славится живописными улочками, впечатляющими замками и богемной атмосферой: «Здесь вы можете познакомиться с богатой историей и культурой Чехии, посетив Пражский Град, Карлов мост и Староместскую площадь».
Салоники расположены на берегу Эгейского моря, они известны своей атмосферой и богатым историческим наследием. «Вы можете насладиться красивыми пляжами, местными деликатесами и посетить исторические памятники — Арку Галерия и Ротонду», — отметили в документе представители аэропорта.
Энфида расположена в тропиках и порадует туристов золотыми пляжами и кристально чистой голубой морской водой. «Вы можете отдохнуть на курортах, исследовать города или посетить увлекательные исторические места», — рассказали в пресс-релизе.
Компания FlyOne была создана в 2016 году и является крупнейшей авиакомпанией Молдовы. Ее доля рынка составляет 45%. Сейчас FLYONE выполняет рейсы по 53 направлениям.
С пересадкой в Ереване FLYONE ARMENIA выполняет рейсы в Тбилиси, Лион, Москву, Милан, Екатеринбург, Санкт-Петербург, Минеральные Воды, Новосибирск, Самару, Сочи, Стамбул, Париж, Дубай, Бейрут, Тегеран, Дюссельдорф, Тель-Авив.