Dnestr.TV

 
0

Врачи выявили негативное влияние перекиси водорода на здоровье

Врачи выявили негативное влияние перекиси водорода на здоровье
Фото: открытые источники

Перекись водорода может стать причиной ухудшения здоровья. Об этом пишет gazeta.ru ссылаясь на медицинский журнал Annals of Emergency Medicine со ссылкой на собственное исследование.

В материале издания указано, что высокие дозы перекиси водорода могут вызывать проблемы со здоровьем, способствовать росту раковых клеток, а также привести к инсульту, инвалидности и трагическим последствиям. В исследовании отмечается, что прием препарата внутривенно и перорально не проходил клинические исследования и не был одобрен Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов. При этом заявления о том, что перекись водорода может вылечить практически любые болезни, не получили широкого распространения в СМИ.

В доказательной медицине перекись используется для местного обеззараживания гнойных ран, областей капиллярных кровотечений, для наружной дезинфекции при стоматите, ангине, гинекологических заболеваниях. Кроме того, сообщается, что при передозировке — применении внутрь свыше трех миллилитров препарата — возможен летальный исход.

В феврале 2023 года стало известно, что ученые из Швейцарской высшей технической школы Цюриха обнаружили высокие уровни перекиси водорода в клетках рака поджелудочной железы. Ученые выяснили, что содержание препарата в раковых клетках поджелудочной железы значительно повышено по сравнению с другими молекулами АФК. Кроме того, исследователи выяснили, что мутации, способствующие развитию рака поджелудочной, приводят к снижению выработки ферментов, расщепляющих перекись водорода.

  • Сегодня, 11:10
  • DTV
  • Просмотров: 0
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • Юбилейный первый звонок в Бендерской гимназии №2
  • С 5 сентября в Бендерах полностью перекроют движение п ...
  • С Днём Республики: торжественно-памятные мероприятия со ...
  • Приднестровью - 33! Праздничный Тирасполь (фоторепортаж ...
  • В торговой сети «5 карманов» выявлен факт сокрытия нало ...
  • Приднестровье отмечает 33-ю годовщину государственности
  • Программа мероприятий к 33-летию образования Приднестро ...
  • В Одессе был замечен Азиатский тигровый комар
  • Стало известно, с кем «Шериф» сыграет в групповом раунд ...
  • Отмена платы за роуминг в ЕС для граждан Молдовы все бл ...

    • Moldova+

  • Зелёный город
  • В Мире Олигархов Коррупция Процветает, А Наказывать Их Некому: Украина, Молдова, Грузия
  • Ветер Будущего
  • Сегодняшнее Солнце Для Завтрашней Энергетики
  • Чистая Энергия Для Лучшей Жизни
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • Юбилейный первый звонок в Бендерской гимназии №2
  • С 5 сентября в Бендерах полностью перекроют движение п ...
  • С Днём Республики: торжественно-памятные мероприятия со ...
  • Приднестровью - 33! Праздничный Тирасполь (фоторепортаж ...
  • В торговой сети «5 карманов» выявлен факт сокрытия нало ...
  • Приднестровье отмечает 33-ю годовщину государственности
  • Программа мероприятий к 33-летию образования Приднестро ...
  • В Одессе был замечен Азиатский тигровый комар
  • Стало известно, с кем «Шериф» сыграет в групповом раунд ...
  • Отмена платы за роуминг в ЕС для граждан Молдовы все бл ...
    •  

    Инфо

    dtv
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна