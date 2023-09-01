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В Бендерах презентовали биографический сборник "Имя Победы"

В Бендерах презентовали биографический сборник "Имя Победы"
фото: dnestr.tv

В Центральной бендерской библиотеке состоялась презентация биографического сборника "Имя Победы", об участниках Великой Отечественной войны, родившихся, живших и захороненных в Приднестровье.

В зале собрались представители школ, городского музея, библиотеки, ветеранской организации и общественники города.

Книга, которую презентуют сейчас по всей республике, представляет собой уникальный поисковый и исследовательский опыт, который перенесли почти на 300 страниц первого биографического сборника. В нём более 400 имен наших земляков, от Героев Советского Союза и кавалеров Ордена Славы до рядовых солдат, внесших свой личный вклад в общую Победу.



Отметим, что электронную версию книги можно прочитать на Приднестровском историческом портале, а также на сайте Союза русских общин Приднестровья.

Продолжается поисковая работа и сбор информации об участниках ВОВ, которые родились, проживали или были захоронены на территории Приднестровья. На данный момент, начата работа по сбору любой информации( документы, фото, письма, личные истории и т.д) о людях, которые были в подполье или участниками партизанского движения. Любую информацию можно отправлять на эл. почту - rodinapmr@gmail.com

  • Сегодня, 17:40
  • DTV
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