В Центральной бендерской библиотеке состоялась презентация биографического сборника "Имя Победы", об участниках Великой Отечественной войны, родившихся, живших и захороненных в Приднестровье.
В зале собрались представители школ, городского музея, библиотеки, ветеранской организации и общественники города.
Книга, которую презентуют сейчас по всей республике, представляет собой уникальный поисковый и исследовательский опыт, который перенесли почти на 300 страниц первого биографического сборника. В нём более 400 имен наших земляков, от Героев Советского Союза и кавалеров Ордена Славы до рядовых солдат, внесших свой личный вклад в общую Победу.
Продолжается поисковая работа и сбор информации об участниках ВОВ, которые родились, проживали или были захоронены на территории Приднестровья. На данный момент, начата работа по сбору любой информации( документы, фото, письма, личные истории и т.д) о людях, которые были в подполье или участниками партизанского движения. Любую информацию можно отправлять на эл. почту - rodinapmr@gmail.com