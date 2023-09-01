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В Бендерах стартует Кинофестиваль

В Бендерах стартует Кинофестиваль

Кинофестиваль стартует сегодня, - 23 сентября. Будут показаны документальные и художественные фильмы от киностудии «Молдова филм».Также, будет премьера и с нашими актерами. В течение восьми дней зрители увидят 16 фильмов.

Каждый день в кинотеатре им. М. Горького будут показывать по две картины. Большая часть из них снята киностудией «Молдова фильм».

Просмотр бесплатный. Приглашаются все желающие. Зрители увидят фильмы о Бендерах (художественные и документальные), в том числе и премьеру – социальную драму «Варвара».

Начало сеансов – в 15:20. Подробности можно узнать по телефону: 0 (775) 3-39-39

В Бендерах стартует Кинофестиваль

В Бендерах стартует Кинофестиваль
  • Сегодня, 09:03
  • DTV
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