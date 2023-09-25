Правительство Молдовы предлагает повысить зарплаты и предоставить единовременные выплаты 170 тысячам работников различных профессиональных категорий. Пакет мер по заработной плате Spor pentru Moldova представил премьер Дорин Речан. Поправки к бюджету планируется предложить на утверждение парламенту на следующей неделе, пишет Sputnik
По словам главы кабмина, зарплаты всех врачей, медсестер и фельдшеров в системе здравоохранения, финансируемой Фондом обязательного медстрахования, вырастут на 15%, а судмедэкспертов – на 26%. Таким образом, повышение коснется около 48 тысяч работников медицинской системы, уточнили в пресс-службе правительства.
Средняя зарплата врача увеличится с 17 344 леев до 19 945 леев, медсестры – с 11 094 леев до 12 758 леев, фельдшера – с 6 510 леев до 7 486 леев. Также вырастут зарплаты врачей и медсестер в специальных учреждениях: больницах МВД, Минобороны, пенитенциарных учреждениях и центрах реабилитации и размещения.
Сообщается, что 66 тысяч человек – дидактические кадры и научные работники всех учебных учреждений – получат единовременную выплату в размере 5000 леев, а более 35 тысяч недидактических кадров – 3000 леев.
Также единовременную выплату в размере 5000 леев предоставят более 10 тысячам сотрудников МВД – спасателям, полицейским и карабинерам, которые охраняют безопасность граждан и обеспечивают общественный порядок в Молдове.
Порядка 1700 сотрудников театрально-концертных учреждений, учредителем которых является Министерство культуры, будут получать на 25% больше: зарплата актера составит 8500 леев, что на 1500 леев больше, чем сейчас, а режиссер будет получать 11 210 леев, что на 2000 леев больше нынешней зарплаты, уточнили в пресс-службе кабмина.
Кроме того, правительство выделит 100 миллионов леев на ремонт дорог, 300 миллионов леев на проекты развития сел и городов и программу "Европейское село", а также 100 миллионов леев в качестве выплат для сельского хозяйства, направленных на поддержку фермеров для развития бизнеса и открытия новых рабочих мест. При этом еще 352 миллиона леев предназначены на покрытие расходов на электроэнергию и отопление школ, детских садов, больниц и других бюджетных учреждений.