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В Госдуме ответили на предложение Молдовы простить долги за газ

В Госдуме ответили на предложение Молдовы простить долги за газ

Выдвинутое властями Молдовы условие мирного соглашения, согласно которому Россия должна простить стране долги за газ, не отвечает интересам Москвы и не предполагает финансовую выгоду для «Газпрома». Об этом в беседе с «Лентой.ру» заявил первый зампред комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских.

«В этой схеме я не вижу финансовой заинтересованности "Газпрома". В таком контексте мировое соглашения маловероятно. Конечно, без каких-то дополнительных условий, которые будут выгодны "Газпрому" и будут увеличивать его прибыль, нет никакого интереса к такому подходу. Молдова должна выплатить свои долги, ведь самый дешевый газ, который она может получить, — это поставки «Газпрома»», — сказал парламентарий.

При этом он подчеркнул, что Москва готова к диалогу, и стороны могут рассмотреть разные подходы к разрешению конфликта, однако при условии выплаты Молдовой долгов перед Россией.

«Возможности для диалога есть, главное, чтобы власти РМ понимали, что платить в любом случае будет нужно», — добавил депутат.

Ранее власти РМ предложили «Газпрому» простить долг за поставки газа и штрафы за просрочку платежей. Соответствующее мировое соглашение вместе с результатами аудиторской оценки Кишинев направил «Молдовагазу».

Согласно документу, Кишинев требует списания долга в 275 миллионов долларов перед подконтрольной «Газпрому» фирмой «Факторинг Финанс» и 433 миллиона долларов — перед самим «Газпромом».

Взамен власти страны готовы оплатить компенсацию за «отклонения от тарифа» в 153,57 миллиона долларов и отказаться от претензий за отсутствие поставок с октября 2022 года (порядка 160 миллионов долларов).
  • Сегодня, 08:56
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