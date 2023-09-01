Во время прохождения «зеленого» таможенного коридора пара скрыла факт перевозки запрещенных вещей, однако вызвала подозрение у таможенников.
Во время осмотра автомобиля, в котором они ехали в качестве пассажиров, работники таможенного поста «Белгород-Днестровский» совместно с пограничниками нашли тайник с пакетом с порошкообразным веществом белого цвета и еще 4 похожих пакета наркокурьеры проглотили и перевозили в себе — в желудке.
Курьеров, использующих свое тело как живой контейнер для перемещения наркотиков, на сленге называют «мулами». Женщины, как правило, хоронят наркотики в интимном месте, а мужчины – в желудке.
Совместно с пограничниками и представителями УСБУ в Одесской области наркокурьеры задержаны. Таможенниками составлен протокол о нарушении таможенных правил по признакам части 1 статьи 483 Таможенного кодекса Украины.
Отметим, что наркотическая соль – одно из наиболее опасных сильнодействующих синтетических наркотических веществ.
Всего 2-3 месяца употребления наркотической соли может привести к полному разрушению нервной системы и необратимой деградации личности, развитию психоза и шизофрении.