фото: Кадр трансляции телеканала CTV News Ветеран дивизии СС "Галичина" Ярослав Хунка во время визита Владимира Зеленского в парламент Канады
Польша ждет извинений за чествование в парламенте Канады престарелого украинского националиста, который служил в войсках СС, написал посол Польши в Канаде Витольд Дзельский в соцсети X, пишет РИА Новости
"Руководство Канады и Украины 22 сентября в палате общин аплодировали члену дивизии СС "Галичина", печально известного военного украинского формирования времен Второй мировой войны, которое несет ответственность за убийство тысяч поляков и евреев. Польша, лучший союзник Украины, никогда не согласится обелять таких преступников! Как посол Польши в Канаде я ожидаю извинений", — заявил Дзельский.
На заседание парламента Канады 22 сентября во время визита президента Украины Владимира Зеленского пригласили 98-летнего Ярослава Хунку. Спикер палаты общин под аплодисменты зала представил его как "борца за украинскую независимость против русских в годы Второй мировой войны".
На поверку Хунка оказался бывшим участником добровольческой дивизии "Галичина" войск СС, которую комплектовали из украинских националистов. Это соединение не только воевало против Красной армии, но совершало зверства в отношении евреев, поляков, белорусов и словаков.
Владимир Зеленский, Джастин Трюдо и канадская элита стоя рукоплескали нацистскому преступнику, не стесняясь камер. / AP
Дивизия СС "Галичина" была сформирована 28 апреля 1943 года и просуществовала до лета следующего года, когда Красная армия разгромила ее возле города Броды в окрестностях Львова. Солдаты дивизии совершали военные преступления против мирного населения, в частности принимали участие в уничтожении польского села Гута Пеняцкая, где было убито более 500 человек. Войска СС, в состав которых входила дивизия "Галичина", решением Нюрнбергского трибунала признаны преступной организацией.
Ответственность за приглашение в парламент украинского националиста взял на себя спикер палаты общин Энтони Рота, заявивший, что "дополнительная информация, которая заставила пожалеть о принятом решении", стала известна ему "позже".
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что ни он, ни делегация Зеленского не были в курсе этих планов.
В Международном суде ООН в Гааге, где с понедельника возобновились слушания по делу Украины против России об обвинениях в геноциде в Донбассе. Представитель МИД России Мария Заболоцкая, выступая с утверждением о «нацистских корнях киевского режима», напомнила о раунде аплодисментов «человеку, который служил в печально известных нацистских воинских подразделениях».
Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала ситуацию вокруг чествования нациста в парламенте Канады фарсом, который закончится трагедией мирового масштаба.