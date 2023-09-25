В Правительстве ПМР прошло оперативное совещание с представителями исполнительных органов государственной власти. Присутствующие обсудили текущую экономическую ситуацию в стране, исполнение бюджета и дисциплину оплаты коммунальных услуг бюджетными организациями.
Первый Вице-премьер – министр экономического развития Сергей Оболоник отметил, что экономическая ситуация остается сложной и напряженной. Это обусловлено различными причинами: воздействием внешнеполитических и экономических факторов, деструктивной позицией Республики Молдова по ключевым направлениям взаимодействия, сообщает пресс-служба Правительства ПМР
Говоря об экономической деятельности, Сергей Оболоник отметил существенное снижение объемов производства за январь-август в отдельных секторах. Так, машиностроение и металлообработка показала результат на 23% ниже, чем за аналогичный период прошлого года. Такая же ситуация в черной металлургии. Мукомольно-крупяная и комбикормовая промышленность снизила показатель на 20%, химическая – на 4%, легкая – на 3,5%, электротехническая – на 2%.
Однако Первый Вице-премьер подчеркнул, что в августе произошел рост производства на 13% по сравнению с предыдущим месяцем и на 6% по сравнению с базовым уровнем. Это увеличение обусловлено влиянием инфляционных факторов, которые увеличивают себестоимость производства и, как следствие, цены. В целом же, за истекший период 2023 года общий объем промышленного производства в разных сферах ниже аналогичного периода прошлого года на 2%.
Докладчик отметил положительную динамику в сфере энергетики, где наблюдается рост экспорта электроэнергии, он превышает плановые показатели. Зафиксирован рост в пищевой промышлености на 6%.
«Также демонстрирует рост промышленное производство по лесной и деревообрабатывающей промышленности. Там крайне низкая база была, а сейчас – плюс 6%. Промышленность строительных материалов – плюс 6%. Электроэнергетика плюс 10% роста демонстрирует. Ну и в целом суммы больше. Оценивая текущее состояние дел, следует сказать, что у нас происходит угнетение нашего промышленного производства, что безусловно сказывается на налоговых доходах государства, и в целом на доходах населения, работающих во внебюджетной сфере граждан Приднестровья», — отметил глава Минэкономразвития.
В свою очередь Председатель Правительства Александр Розенберг акцентировал внимание на необходимости применения правильного подхода к расходованию бюджетных средств, с учетом того, что первоочередная задача – поддержка стабильности и социального благополучия.
«Освоение — это хорошая тема, но я бы порекомендовал по-хозяйски относиться к этим вещам. Думать о том, что нас ждет в будущем, какая у нас будет ситуация. Пока у нас общее падение экономики, поступления имеют определённую тенденцию. Но обращаю ваше внимание, что все, что касается исполнения обязательств, вот они должны исходить из того, на что в первую очередь необходимо обратить внимание. А это выплата заработной платы, пенсий и пособий», — заключил Премьер.
Продолжил оперативное совещание доклад Вице-премьера – министра финансов Алены Рускевич об исполнении бюджета за сентябрь.
«На сегодняшний день исполнены все социальные обязательства в части оплаты труда, пенсий, пособий пожизненного содержания, также профинансированы по республиканскому бюджету расходы по социальным направлениям», — сообщила глава Минфина.
Общие доходы республиканского бюджета в текущем месяце составляют порядка 81% от плана, собственные доходы – 93%. Доходы местных бюджетов выполнены на 93%, целевые поступления на 60%. Глава Минфина отметила низкие показатели по доходам от платных услуг и других источников. Эту ситуацию по поручению Премьера возьмут на контроль.
Александр Розенберг считает необходимым не только проведение анализа показателей, но выяснение причин снижения объемов оплаты за услуги. Профильным ведомствам поручено подготовить предложения по исправлению текущего положения дел.
Отдельно участники совещания остановились на оплате коммунальных услуг бюджетными организациями. Глава Министерства экономического развития отметил, что проблема непогашения счетов по-прежнему актуальна. Особенно существенные задолженности наблюдаются в сфере водоснабжения, где, например, Минпрос оплатил всего 75% от потребленного ресурса, а Слободзейский район – 46%, Каменский район – 51%. Многие министерства и ведомства периодически нарушают платежную дисциплину. Сергей Оболоник призвал руководителей более ответственно и рационально подходить к потреблению энергоресурсов и их оплате. Премьер также подчеркнул важность погашения задолженностей, отметив, что оплата коммунальных платежей должна быть приоритетом.
«Очень большое недофинансирование. Конечно, сегодня содержат сети ненадлежащим образом или в ненадлежащем состоянии, просто не хватает ни финансов, ни сил, все делается с колес. И сегодня вся межтарифка уходит на Водоканал практически, — отметил Премьер и добавил. — Сейчас идет подготовка к осеннее-зимнему периоду, нужно сети отпрессовать, нужно сети подготовить, порывы устранить и т.д. Много работы, поэтому эти организации, как никогда нуждаются в финансах».
Александр Розенберг поручил погасить задолженности по коммунальным услугам в течение текущей недели. Минэкономразвития и Минфин предоставят информацию об исполнении поручения Премьеру в конце сентября.