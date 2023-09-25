Закупка осуществлена на деньги, выделенные из госбюджета, а информационную и логистическую поддержку оказали французские специалисты.
Об этом заявил министр обороны Республики Молдова Анатолий Носатый после встречи со своим французским коллегой Себастьяном Лекорню, сообщает tvrmoldova.md
Анатолий Носатый заявил, что радар будет поставлен в Республику Молдова до конца года. Министр обороны отказался раскрыть стоимость приобретения аппарата и не пожелал сообщить, в какой стране он был приобретен.
Он лишь упомянул, что радар последнего поколения поможет властям контролировать воздушное пространство страны. Министр обороны Франции Себастьян Лекорню это подтвердил и заявил, что подобные устройства используются рядом стран блока НАТО, и они весьма эффективны.
Чиновник из Парижа также отметил, что Франция помогла Молдове приобрести это устройство, а также обучит молдавских специалистов его использованию.
фото: Telegram army.md, Министры обороны Молдовы и Франции Анатолие Носатый и Себастьян Лекорню
О Сотрудничестве оборонных ведомств Молдовы и Франции, сообщает sputniknews.ru
Министр обороны Франции Себастьян Лекорню в рамках своего визита в Кишинев провел встречи с президентом Майей Санду, премьером Дорином Речаном и главой оборонного ведомства республики Анатолие Носатым
Министр обороны Молдовы Анатолие Носатый заявил, что с главной Минобороны Франции Себастяьном Лекорню у него состоялась "открытая беседа о региональной безопасности, приоритетных целях, которые касаются государственной обороны. Обсудили реформу в области обороны и приоритеты развития".
"Мы подписали инициативное письмо, которое предусматривает, чтобы обе стороны работали над оборонным соглашением между двумя странами. Госпожа президент попросила меня, чтобы это соглашение было подписано как можно скорее", – заявил Лекорню.
Французский министр также сообщил о планах разместить в посольстве Франции в Молдове постоянную военную миссию.
Как отметил Носатый, стороны также обговорили возможности сотрудничества между оборонными ведомствами двух стран как на двустороннем уровне, так и в рамках международных организаций.
По словам Носатого, в ходе встречи обсуждался и вопросы, связанные с тем, как Франция может поддержать Молдову в процессе трансформации Национальной армии "для того, чтобы иметь современную, хорошо экипированную, устойчивую к текущим вызовам безопасности армию".
"Пользуясь случаем, хочу выразить благодарность представителям французской компании THALES за открытость и хорошее сотрудничество в процессе заключения контрактов, необходимых для системы наблюдения за воздушным пространством, которую мы недавно закупили из государтсвенного оборонного бюджета. Это важный шаг в наших усилиях по обеспечению безопасности воздушного пространства, а также в контексте динамики молдавско-французского партнерства", – сказал глава Минобороны Молдовы.
Министр обороны Франции приветствовал решение властей Молдовы приобрести радар GM-200 для мониторинга воздушного пространства, который будет доставлен в страну до конца года.
"Закупка этого радара важна, так как речь идет о радаре, которым пользуемся и мы", – сказал Лекорню, отметив, что подобной техникой пользуются многие страны ЕС и НАТО.
Он также сообщил, что Франция намерена провести аудит, чтобы проанализировать ситуацию в области противовоздушной обороны Молдовы.
"Мы обсудили инциденты, о которых все знают (с падением обломков ракет – прим. ред.). Мы видим, что угрозы есть на всех уровнях – от борьбы с дронами, до защиты больших открытых пространств. Этот аудит позволит нам принять решения, касающиеся защиты вашего воздушного пространства", – подчеркнул Лекорню.