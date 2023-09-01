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23 приднестровских промышленных предприятия в июле подняли зарплаты рабочим

23 приднестровских промышленных предприятия в июле подняли зарплаты рабочим
фото: dnestr.tv

В июле 23 из 57 промышленных предприятий Приднестровья подняли заработные платы рабочим. Это стало возможным благодаря тому, что государство освободило индустриальный сектор от отчислений на цели пенсионного страхования в размере 1,08%. Предполагалось, что сэкономленные в итоге средства как раз и будут направлены на увеличение зарплат.

Как сообщает пресс-служба Правительства, по поручению премьер-министра Александра Розенберга Минэкономразвития провело мониторинг государственной поддержки предприятий. Анализ показал: высвободившиеся ресурсы производственники распределили на поддержку трудовых коллективов.

«Действительно, увеличение заработной платы произошло. Мы это видим по августу по платежам трудовых налогов: подоходного и единого социального. Но объем увеличения пока говорит о том, что мы высвободили 12 млн, а увеличили зарплату на 4 млн. В силу объективных причин я бы взялся анализировать этот показатель в ноябре», — выразил мнение министр экономического развития Сергей Оболоник.

Александр Розенберг в свою очередь считает разумным делать выводы после сведения годового баланса, когда станут понятны финансовые результаты реального сектора экономики.

  • Сегодня, 11:50
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