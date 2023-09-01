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Ракета, которая в 2022 году упала в Польше, была запущена с Украины

Ракета, которая в 2022 году упала в Польше, была запущена с Украины
фото: WoW - Wolski o Wojnie Последствия падения ракеты в Польше 15 ноября 2022 года

Польские эксперты убеждены, что ракета, в результате которой в ноябре 2022 года погибли два человека на зерносушилке в Пшеводуве, была украинской. Об этом 26 сентября пишет «Речь Посполита» со ссылкой на источники.

При этом указывается, что польская сторона пришла к такому выводу, несмотря на отсутствие сотрудничества со стороны Украины, чьи эксперты до сих пор не предоставили никаких материалов, сообщает korrespondent.net

"Действительно, мы получили вывод, но из-за его конфиденциального характера мы не разглашаем его содержание… Мы направили заявку о правовой помощи в Украину и ждем ответа", - рассказал изданию представитель Национальной прокуратуры Лукаш Лапчинский, добавив, что на текущем этапе расследования доказательная деятельность в Польше исчерпана.

По данным Rzeczpospolita, заключение было подготовлено на основе многих источников, основанных на комплексных, засекреченных выводах национальных служб. И в целом его одобрил Военный институт техники вооружения.

Следствие считает, что в Пшеводуве упала украинская зенитная ракета С-300 5-55 российского производства. Прокуратура Польши утверждает, что якобы знает, с какого места ПВО Украины ее запустили. В издании указали, что во время массированного обстрела Украины со стороны РФ 15 сентября 2022 года ракеты ПВО с украинской стороны выпустили парами. Один из снарядов попал в цель, другой продолжил лететь.

"В такой ситуации, когда ракета находится на определенной высоте, имеющиеся в ней механизмы должны вызвать ее самоуничтожение. Этого не произошло. Мы не знаем почему", - отметили источники.

По словам следователей, ракету якобы не могла запустить РФ, поскольку она имеет радиус действия от 75 до 90 км. В то время российские позиции были в таком месте, откуда ни одна российская ракета не могла достичь Пшеводува. Также следствие отвергло возможность запуска ракеты из Беларуси.

Напомним, 15 ноября 2022 года во время массированной ракетной атаки РФ территории Украины, взрывы прогремели в приграничном селе в Польше - Пшеводуве. В результате падения ракеты погибли два человека, а разрушения получили местное фермерское хозяйство.

США тогда возложили конечную ответственность за падение ракеты на территорию Польши на Россию, независимо от того, кто выпустил ракету.
  • Вчера, 15:40
  • DTV
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