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"Операция реинтеграция "

"Операция реинтеграция "

По данным Бюро по реинтеграции РМ, с 2018 года было апостилировано 562 диплома нейтрального формата, наиболее востребованными направлениями являются Италия (117), США (90), Болгария (57), Польша (49), Израиль (48), Франция (33), Австрия (26) и Великобритания (20), сообщает moldpres.md

Таким образом, страны-члены Европейского Союза представляют собой основное направление для молодых людей из приднестровского региона для продолжения учебы, за ними следуют США, Израиль и Великобритания.

«Предоставление академических перспектив для лучшего будущего молодым людям из приднестровского региона Молдовы и их интеграция в европейскую систему ценностей является ключевым приоритетом в политике реинтеграции страны», - цитирует moldpres.md Бюро по реинтеграции РМ.

Мера реализуется на основании Протокольного решения «О применении апостиля на учебные документы из Приднестровского региона» от 25 ноября 2017 года.

Таким образом, внедрение механизма апостиля на дипломы согласованной нейтральной модели, выданные университетом им. Тараса Шевченко в Тирасполе, соответствуют строгости, предписанной национальной нормативной базой, пишет moldpres.md .
  • Вчера, 16:00
  • DTV
  • Просмотров: 87
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