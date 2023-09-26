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Ужесточение норм КоАП для безопасности на дорогах

Ужесточение норм КоАП для безопасности на дорогах

В отношении водителей, регулярно нарушающих правила дорожного движения, усилена административная ответственность. Верховный Совет принял в окончательном чтении два законопроекта, которые вносят изменения в Кодекс об административных правонарушениях.

Законодательная инициатива Президента ужесточает административное наказание за управление транспортным средством водителем, не имеющим специального права управления транспортным средством. За повторное нарушение ПДД штрафовать таких водителей будут на сумму 100 РУ МЗП (1840 руб.), появится и возможность наложить административный арест на срок до 30 суток, сообщает пресс-служба ВС ПМР

Сейчас за такое правонарушение установлен штраф в размере 50 РУ МЗП (920 руб.), а если он оплачен в течение 20 дней, сумма снижается в 2 раза. По данным МВД, в период с января 2022 года по март 2023 года за нарушение ПДД два и более раза в течение одного года к админответственности привлекались 85 водителей, не имеющих права управления транспортным средством. Были случаи привлечения таких водителей более 5 раз в течение года.

Депутатский корпус поддержал еще одно изменение в КоАП в рамках соблюдения правил дорожного движения. Группа депутатов Комитета по законодательству предложила усилить административную ответственность для тех участников дорожного движения, которые подвергают опасности жизнь и здоровье граждан и повторно нарушают правила дорожного движения.

Среди предложенных мер административной ответственности: арест до 30 суток водителей, лишенных права управления транспортным средством, но продолжающих садиться за руль; повышение размера штрафов за повторное превышение скорости движения на величину от 40 до 60 километров в час; исключение возможности уплаты административного штрафа в размере половины суммы для тех, кто превысил скорость на величину от 40 до 60 километров в час; усиление ответственности водителей за повторное управление неисправным транспортным средством; увеличение в два раза админответственности пешеходов, пассажиров и велосипедистов за нарушение, которое создает помехи в движении транспортных средств.

За повторный дрифт (намеренный занос) смогут лишать права управления транспортным средством на срок от 6 месяцев до 1 (одного) года. Второй вариант привлечения к ответственности – административный арест на 15 суток.

Принятые законопрокты вступят в силу по истечении 14 (четырнадцати) дней со дня официального опубликования.
  • Вчера, 21:03
  • DTV
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