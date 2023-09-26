Правительство предложило увеличить со следующего года в 1,5-2 раза размеры государственных пошлин за оказание юридических услуг и выдачу документов органами госвласти и должностными лицами. Как отмечается автором, связано это с увеличением затрат на оплату труда, на изготовление бланочной продукции, на закупку техники и программного обеспечения за время действия закона «О государственной пошлине», которому уже больше 20 лет, сообщила пресс-служба ВС ПМР
Например, предложено увеличить размер госпошлины за совершение действий, связанных с:
– оформлением актов гражданского состояния;
– государственной регистрацией юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, средств массовой информации, прав на недвижимое имущество и сделок с ним;
– регистрацией транспортных средств, прицепов к ним, водительских удостоверений;
– применением специальных налоговых режимов;
– правом на охоту и правом на приобретение оружия.
Правительство также предложило установить государственную пошлину за услуги, которые сейчас оказываются безвозмездно. Это, по мнению автора, сможет покрыть часть расходов на оказание услуг:
– за выдачу последующего свидетельства в рамках перемены фамилии, имени или отчества, внесения исправлений и изменений в записи актов гражданского состояния;
– за государственную перерегистрацию актов гражданского состояния и выдачу свидетельства;
– за восстановление актовых записей с пропуском срока, включая выдачу свидетельства.
Депутаты Верховного Совета, согласившись с мнением Правительства, решили во втором чтении скорректировать и уменьшить размеры госпошлин по многим пунктам законопроекта. Так, Комитет по законодательству, защите прав и свобод граждан с учетом социально-экономического положения граждан в республике предложил не повышать вдвое, а то и в несколько раз размер госпошлины за оформление актов гражданского состояния. Комитет проанализировал действующие суммы и те, что предложило Правительство, и определил средний размер госпошлины.
К примеру, за государственную регистрацию расторжения брака (включая выдачу свидетельств) по взаимному согласию супругов, не имеющих общих несовершеннолетних детей, сейчас уплачивается четырехкратный размер РУ МЗП (58 рублей). С учетом поправок Комитета, с 2024 года будет применяться не восьмикратный размер РУ МЗП, предложенный Правительством, а шестикратный, таким образом за расторжение брака необходимо будет заплатить 87 рублей.
За государственную регистрацию перемены фамилии, имени или отчества, включая выдачу свидетельства будет взиматься семикратный размер РУ МЗП (101,5 руб.), сейчас прописан пятикратный размер (72,5 руб.).
За выдачу копий актовых записей с нового года придется заплатить не 1 РУ МЗП, а 2 РУ МЗП (29 руб.), хотя изначально Правительство предлагало взимать 4 РУ МЗП. А чтобы получить копию документа из архивов ЗАГСа нужно будет заплатить госпошлину в размере 1 РУ МЗП (14,5 руб.), а не 2 РУ МЗП, как изначально предлагало Правительство.
Парламентарии также поддержали мнение своего коллеги – председателя Комитета по вопросам АПК Олега Леонтьева, выступившего за сохранение действующего размера госпошлины в отношении крестьянских фермерских хозяйств (за государственную регистрацию КФХ, за изменение сведений о КФХ и сведений о месте жительства главы КФХ).
Кроме этого, на пленарном заседании депутаты обсудили повышение размера госпошлины за регистрацию транспортных средств. Со следующего года размер составит 20 РУ МЗП (290 рублей), сейчас взимается сумма 16 РУ МЗП (232 рубля).
Незначительно, на 1 РУ МЗП, а не в 1,5 раза, как изначально предложило Правительство, увеличится госпошлина за регистрацию мототранспортных средств и с 2024 года составит 9 РУ МЗП (130,5 руб.), за регистрацию прицепа к автомобилю составит 5 РУ МЗП (72,5 руб.).
А за выдачу международного водительского удостоверения, в том числе при замене, взамен утраченного или пришедшего в негодность нужно будет заплатить не 20 РУ МЗП, как сейчас, а 24 РУ МЗП (348 рублей).
Принятые во втором окончательном чтении изменения в закон «О государственной пошлине» направлены на подпись главе государства и вступят в силу с 1 января 2024 года.