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Ирландский вуз начнет учить на блогеров

Ирландский вуз начнет учить на блогеров

Юго-Восточный технологический университет в Ирландии объявил о грядущем открытии отдельной инфлюенсерской специальности. Обучаться на бакалавра искусств в области создания контента и социальных медиа можно будет с сентября следующего года, сообщает moya-planeta.ru

Дипломированным блогером можно будет стать за четыре года. В вузе уже обучают творческому письму, написанию контента, съемке творческого видео и рассказыванию историй.

«Это три или четыре набора умений, необходимых людям для работы в области блоггинга», — заявила преподаватель кафедры медиа и коммуникаций университета SETU Carlow Элеонора О'Лири.

По ее словам, блогерам необходим особый набор навыков. «Многие молодые люди очень хорошо разбираются в соцсетях, но мы хотим добавить навыки и знания в области бизнеса», — отметила доктор наук. О'Лири считает, что инфлюенсеры должны изучать «важные культурные исследования», обладать техническими навыками, знать видеомонтаж и аудиомонтаж, уметь вести подкасты и писать контент.

«Инфлюенсинг опирается на существующие навыки в области СМИ, PR и маркетинга, но это сама по себе новая область. Мы увидели, что интерес к этой области растет как со стороны студентов и молодых людей, так и со стороны работодателей, поэтому приступили к созданию этой специальности», — добавила она.
  • Вчера, 22:28
  • DTV
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