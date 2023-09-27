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Пёс Байдена покусал 11 человек

Пёс Байдена покусал 11 человек
фото: Oliver Contreras / The Washington Post / Getty Images

Пёс президента США Джо Байдена "Коммандер" укусил агента Секретной службы в Белом доме, сообщает CNN. Это стал 11-й известный случай укусов немецкой овчарки, сообщает eadaily.com

По словам начальника отдела связи Секретной службы США Энтони Гульельми, 25 сентября сотрудник спецслужбы «вошел в контакт с домашним животным» семьи Байдена, после чего был укушен.

«Офицеру оказал медицинскую помощь комплексный медицинский персонал», — добавил он.

Согласно электронной переписке Секретной службы, а также данным CNN, "Коммандер" был причастен как минимум к 11 случаям укусов в Белом доме и в Делавэре, включая инцидент в ноябре 2022 года, когда офицер был госпитализирован после того, как собака укусила его за руки и бедра.

The New York Post сообщала, что за четыре месяца с октября 2022-го по январь 2023 года пёс покусал как минимум семерых человек, включая нескольких агентов Секретной службы, обеспечивающих безопасность в Белом доме, из-за чего у службы возникли вопросы относительно агрессивности собаки.

Пресс-секретарь Джилл Байден, первой леди США, Элизабет Александер заявила, что президентская семья после этих эпизодов стала чаще держать пса на поводке, занялась его дополнительной тренировкой и ограничила места, где животное может бегать.

Другая собака Байдена, "Майор", также была замешана в инцидентах с укусами в Белом доме. Однако позже собаку передали друзьям семьи. Коммандер прибыл в Белый дом в 2021 году.

  • Сегодня, 08:10
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