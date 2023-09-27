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Парламент Канады согласился осудить нацизм во всех его формах

Парламент Канады согласился осудить нацизм во всех его формах
фото: нацист, ветеран дивизии СС “Галичина” Ярослав Хунка (Гунько) в Парламенте Канады

Члены канадского парламента согласились осудить нацизм во всех его формах и выразить солидарность со всеми его жертвами прошлого и настоящего. Об этом во вторник сообщил телеканал CTV, передаёт rg.ru

По его данным, с таким предложением в ходе заседания законодательного органа выступил лидер оппозиционной партии Квебекский блок Ив-Франсуа Бланше. Его поддержали представители всех партий, передает ТАСС.

Кроме того, канадские депутаты осудили приглашение в парламент 98-летнего украинца Ярослава Хунки, служившего в дивизии СС "Галиция" (известной как "Галичина"), а также "отозвали" оказанные ему почести.

Лидер правительства Канады в Палате общин Карина Гулд выразила мнение, что если бы члены парламента знали, кому их просят встать и аплодировать, "то ни один человек не поддержал бы это". Она также отметила, что ее семья пережила Холокост.

Напомним, на прошлой неделе во время визита украинского президента Владимира Зеленского в Канаду состоялось торжественное заседание в парламенте, на которое был приглашен и Ярослав Хунка. Его представили как украино-канадского ветерана и борца за свободу. Эсэсовец был встречен овациями.

Еврейские организации Канады, местные и иностранные СМИ раскритиковали канадский парламент за аплодисменты Хунке. Позже спикер палаты общин Канады Энтони Рота извинился за приглашение в парламент бойца из дивизии СС. Он также подал в отставку под давлением представителей всего политического спектра Канады.

Канадский премьер Джастин Трюдо попробовал свалить ответственность за скандал с чествованием эсэсовца в парламенте на «российскую пропаганду». Трюдо высказал мнение, что сейчас очень важно дать отпор "российской дезинформации" и продолжать поддержку Украины, пишет dzen.ru

Лидер канадской оппозиции Пьер Пуальевр, со своей стороны, потребовал от Трюдо персональных извинений за приглашение нациста.

24 сентября, спикер палаты общин Энтони Рота обратился к общественности с извинениями за приглашение в парламент и аплодисменты в честь 98-летнего украинского бойца из дивизии СС и указал, что не знал о прошлом Хунки.

На следующий день Организация Объединенных Наций (ООН) выступила против чествования лиц, которые принимали участие в нацистской деятельности, сообщил представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.

25 сентября официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал возмутительным инцидент с чествованием бывшего бойца СС в Канаде. Он подчеркнул, что такой поступок чреват тем, что фашизм будет проявляться по всему миру, как сейчас это происходит на Украине.

26 сентября посол РФ в Оттаве Олег Степанов сообщал, что направил ноту протеста в связи с чествованием эсэсовца. В свою очередь, в МИД РФ заявили, что враждебные действия Канады не будут оставлены без ответа. Приветствие нациста в канадском парламенте характеризует правящий режим премьера Джастина Трюдо, пропитанный русофобией, подчеркнули в ведомстве.

На фоне скандала Рота подал в отставку. Он официально покинет пост 27 сентября.

***Согласно историческим данным, дивизия СС «Галиция/Галичина» была сформирована в 1943 году из жителей Западной Украины как тактическое соединение войск СС нацистской Германии. Эта дивизия воевала против Красной армии, а впоследствии отметилась зверствами в отношении евреев, поляков, белорусов и словаков.

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