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Установлены минимальные баллы для ЕГЭ в 2024-2025 учебном году

Установлены минимальные баллы для ЕГЭ в 2024-2025 учебном году
фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС

Минобрнауки РФ опубликовало приказ, который устанавливает минимальные баллы Единого госэкзамена в 2024-2025 учебном году для поступления в вуз, сообщает interfax.ru

Соответствующий приказ ведомства размещен на официальном портале правовой информации во вторник.

Для успешной сдачи экзамена выпускнику необходимо будет набрать:

- 40 баллов по русскому языку, литературе и географии,
- 39 по математике, физике, биологии и химии,
- 45 баллов потребуется для успешной сдачи обществознания,
- 35 для истории,
- 44 балла потребует информатика,
- 30 баллов иностранные языки.

Ранее Минобрнауки сообщало о таком нововведении приемной кампании 2024-2025 года, как поступление в вуз без предоставления оригиналов документов. В ведомстве отмечали, что абитуриентам бюджетной и контрактной форм обучения при зачислении больше не понадобится приносить в вуз бумажные оригиналы документов - достаточно, чтобы они были электронно подтверждены в государственных информационных системах или на "Госуслугах".
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