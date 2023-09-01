Минобрнауки РФ опубликовало приказ, который устанавливает минимальные баллы Единого госэкзамена в 2024-2025 учебном году для поступления в вуз, сообщает interfax.ru
Соответствующий приказ ведомства размещен на официальном портале правовой информации во вторник.
Для успешной сдачи экзамена выпускнику необходимо будет набрать:
- 40 баллов по русскому языку, литературе и географии, - 39 по математике, физике, биологии и химии, - 45 баллов потребуется для успешной сдачи обществознания, - 35 для истории, - 44 балла потребует информатика, - 30 баллов иностранные языки.
Ранее Минобрнауки сообщало о таком нововведении приемной кампании 2024-2025 года, как поступление в вуз без предоставления оригиналов документов. В ведомстве отмечали, что абитуриентам бюджетной и контрактной форм обучения при зачислении больше не понадобится приносить в вуз бумажные оригиналы документов - достаточно, чтобы они были электронно подтверждены в государственных информационных системах или на "Госуслугах".